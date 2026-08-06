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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Akhir dari saga: Real Madrid mengonfirmasi transfer rekor senilai 140 juta euro

Transfers
Real Madrid
RB Leipzig
Ivory Coast
Y. Diomande

Yan Diomande resmi menuntaskan kepindahannya dari RB Leipzig ke Real Madrid, demikian dikonfirmasi klub raksasa Spanyol itu. Transfer winger berusia 19 tahun tersebut melibatkan dana sekitar 140 juta euro. Dengan demikian, Diomande menjadi pembelian termahal sepanjang masa Real Madrid dan pemain Pantai Gading itu mengambil alih rekor dari Jude Bellingham. 

Real dan Leipzig sudah beberapa waktu bernegosiasi mengenai Diomande. Sebelumnya, Marca, Sky Sport, dan AS termasuk di antara media yang melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai.

Diomande menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun bersama Los Blancos. Dengan demikian, pemain Pantai Gading itu terikat untuk waktu yang lama di Madrid.

Diomande menjadi rekrutan keenam Real sejak kembalinya José Mourinho. Klub raksasa Spanyol itu secara jelas memperkuat diri pada bursa transfer kali ini.

Sebelumnya, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, dan Carlos Espí juga sudah meneken kontrak di Madrid. Diomande menjadi tambahan terbaru dalam skuad.

Leipzig mengaktifkan klausul pelepasan Diomande dari Leganés pada musim panas lalu. Karena itu, ia datang ke Jerman hanya dengan nilai 20 juta euro.

Di Bundesliga, Diomande berkembang menjadi daya tarik tersendiri. Dalam 36 pertandingan resmi bersama Leipzig, penyerang itu mencetak 13 gol dan sembilan assist.

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