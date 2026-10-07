Angka tujuh memainkan peran ganda yang sangat kuat dalam perjalanan sepak bola Giovanni Reyna dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, angka itu melambangkan periode yang sangat sulit dan penuh kemunduran, yang diharapkan akan selamanya menjadi masa lalu. Di sisi lain, angka itu mewakili porsi besar harapan yang kini tengah tumbuh dalam kehidupan mantan wonderkid BVB tersebut.

Sebab Reyna sedang berada di jalur yang baik untuk akhirnya kembali menemukan ritmenya secara berkelanjutan. Pada musim panas, playmaker yang dulu digadang-gadang sebagai superstar masa depan itu meninggalkan Bundesliga dan pindah ke Racing Strasbourg di Ligue 1. Hanya dengan nilai transfer tiga juta euro - angka pasar yang seharusnya, di usia 23 tahun, ingin ia lampaui berkali-kali lipat. Dan memang seharusnya begitu, jika melihat bakat yang ia miliki.

Namun pada tahun-tahun setelah musim terobosannya di Borussia Dortmund saat baru berusia 17 dan 18 tahun, ketika ia menjadi pemain inti BVB di bawah pelatih saat itu Lucien Favre, semuanya justru berjalan sangat berbeda. Terutama karena setelah masa awal gemilang dalam kariernya, ia kerap dirundung nasib buruk karena cedera.

Masa sulit Giovanni Reyna: Hanya tujuh laga liga sebagai starter dalam 30 bulan

Dalam sekitar dua setengah tahun antara ulang tahunnya yang ke-20 pada pertengahan November 2022 dan akhir musim 2024/25, Reyna hanya masuk starter dalam tujuh pertandingan liga. Sekali lagi untuk ditegaskan: tujuh pertandingan liga sebagai starter dalam 30 bulan. Bahkan masa peminjaman dari Dortmund ke Nottingham Forest pada paruh pertama 2024 pun tidak memberikan efek kebangkitan yang positif. Performanya nyaris terus-menerus mengecewakan, rasa percaya dirinya terus menurun.

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Terutama cedera otot yang berulang kali menghambat pemain Amerika Serikat yang begitu berbakat itu. Ia harus terus memeras tenaga demi melakukan comeback, sementara tubuhnya membayar mahal banyaknya masalah cedera yang dialami. Dan soal ritme bermain, yang sangat penting khususnya baginya, Reyna, yang setelah masa bersama BVB menjalani satu tahun yang paling banter biasa-biasa saja di Borussia Mönchengladbach dan dari sana pindah ke Strasbourg pada Agustus, hanya bisa memimpikannya.

"Orang-orang kadang merasa bahwa penghematan adalah cara yang baik untuk mengatur beban. Tapi saya paling mudah kembali ke bentuk terbaik ketika mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin dan, dalam kondisi ideal, juga menjadi starter. Dan saya terus menjadi lebih kuat," kata Reyna seperti dikutip The Athletic kini, ketika segalanya akhirnya kembali membaik.

Giovanni Reyna menorehkan catatan terbaik pribadi

Di sinilah kita kembali ke angka tujuh, kali ini dalam makna yang positif. Tujuh kali beruntun Reyna masuk susunan pemain inti untuk klub dan tim nasional antara akhir Agustus dan awal Oktober. Itu menjadi catatan terbaik pribadinya, karena belum pernah sebelumnya dalam karier profesionalnya ia bisa begitu sering tampil sebagai starter secara beruntun. Dan pada Rabu dini hari, ia bahkan melangkah lebih jauh dengan penampilan kedelapan berturut-turut sebagai starter saat AS menang 1-0 atas Kanada dalam laga uji coba, sekaligus mencetak rekor baru.

"Saya merasa perlahan mulai benar-benar kembali menjadi diri saya sendiri," tegas Reyna setelah penampilan meyakinkannya dalam kemenangan 3-0 timnas AS atas Meksiko pada laga uji coba akhir pekan lalu. Ia selalu merasakan kepercayaan dari pelatih tim nasional Mauricio Pochettino, yang tidak meninggalkannya bahkan di masa-masa sulit dan tetap memanggil Reyna meski ia sedang bermasalah di klub untuk Piala Dunia kandang musim panas lalu.

"Bagi saya, dia pemain yang luar biasa. Dia memahami permainan pada level tinggi," puji Pochettino kepada gelandang serang itu, yang menyumbang masing-masing satu assist dalam laga uji coba pada akhir September melawan Peru (4-1) dan Chile (4-2). Pochettino menyoroti kualitas tinggi Reyna dalam permainan kombinasi, sentuhan istimewanya, serta kontrol bola rapatnya.

Bagaimana awal kiprah eks bintang BVB Giovanni Reyna di Racing Strasbourg?

Fondasi untuk penampilan apiknya bersama seragam AS itu dibangun Reyna melalui start-nya di Strasbourg, tempat ia menandatangani kontrak hingga 2031. Ia cepat merebut tempat di tim utama, merasakan kepercayaan dari pelatih Hugo Oliveira dan menjadi pilihan utama sebagai salah satu dari dua gelandang nomor delapan dalam sistem 4-3-3 racikannya. Dalam lima penampilan sejauh ini, Reyna juga sudah mencetak satu gol untuk klub barunya dari timur laut Prancis itu, ketika pemain 23 tahun tersebut masuk daftar pencetak gol dalam kemenangan telak 6-2 di Troyes pada awal September.

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Bekas luka mental yang ditorehkan problem cedera yang terus-menerus ke dalam jiwa sepak bolanya telah berhasil ditepis mantan pemain Bundesliga itu. Keraguan apakah secara fisik ia memang dibuat untuk sepak bola level tertinggi sempat membebaninya dalam beberapa tahun terakhir. "Saya sudah sama sekali tidak memikirkan itu lagi," kata Reyna dengan syukur hari ini. "Itu sudah saya tinggalkan."

Di usia 23 tahun, Reyna masih muda, tetapi pada saat yang sama juga sudah memiliki sangat banyak pengalaman, mengenal kesuksesan sejak dini sekaligus sisi gelap kehidupan sebagai pesepak bola profesional. Baik di Strasbourg maupun di tim nasional, yang keduanya merupakan tim sangat muda, ia kini sudah termasuk di antara pemain yang lebih berpengalaman, bisa membimbing para pemain muda dan tampaknya menikmati peran itu. Dan dengan potensi yang dimiliki Reyna, mungkin saat ini kita baru sedang menyaksikan awal dari sebuah kebangkitan yang gemilang.