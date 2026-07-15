"Akhir dari lelucon ini, si pembawa sial!".. Serangan keras terhadap Mbappé setelah kekalahan telak dari Spanyol

Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, menjadi sasaran kritik tajam setelah Prancis kalah 2-0 dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, kemarin Selasa.

Mbappé, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia dengan 8 gol—sejajar dengan Messi—gagal mencetak gol kemarin, sehingga impian untuk memperebutkan gelar pun sirna.

Beberapa jam setelah pertandingan, penyanyi rap Prancis, Buba, melancarkan serangan pedas terhadap Mbappé melalui media sosial.

Buba, yang dikenal sebagai pendukung Paris Saint-Germain, tidak segan-segan menyerang Mbappé pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, baik melalui postingannya maupun melalui lirik lagu-lagunya.

Buba mengatakan, menurut situs "Foot Mercato": "Inilah akhir Piala Dunia, akhir dari sandiwara ini. Pemain lain itu, si pembawa sial, mencetak gol melawan Sierra Leone dan Selandia Baru, dan kalian mencoba menggambarkannya sebagai pahlawan, padahal dia menghancurkan Spanyol dengan kepindahannya ke Real Madrid! Lalu Spanyol datang dan menghancurkannya bersama timnas Prancis, jadi ini pukulan ganda."

Dia melanjutkan: “Sebenarnya, kalian telah memutuskan bahwa dia adalah ikon, dan itulah mengapa dia menjadi kapten. Kami bahkan mendengar bahwa Dembélé duduk di bangku cadangan... Ya, sudah cukup, teman-teman... sudah cukup.”