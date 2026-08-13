Laporan media Jerman menegaskan bahwa winger Al Ittihad Saudi asal Prancis, Moussa Diaby, kini berada di ambang kepindahan kembali ke klub Jerman, Bayer Leverkusen, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Periode terakhir menyaksikan nama Diaby dikaitkan dengan kepergian dari skuad "Al Ameed" dan bergabung ke Inter Milan atau Leverkusen, di mana terdapat keinginan bersama antara pemain dan Al Ittihad untuk berpisah.

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Menurut yang disebutkan jaringan "Sky Sports" dalam edisi Jermannya, Diaby telah mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen mengenai kontrak yang berlaku hingga musim panas 2031.

Laporan itu menjelaskan bahwa negosiasi dengan Al Ittihad masih berlangsung, tetapi rumit dan belum mendekati penyelesaian, sementara Leverkusen berusaha keras untuk mencapai kesepakatan.

Al Ittihad sebelumnya telah melepas banyak bintang asing sejak Januari lalu, dipimpin duo Prancis N'Golo Kante dan Karim Benzema, kemudian menyusul kepergian pemain Brasil Fabinho dan pemain Albania pada awal musim ini.