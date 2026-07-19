Akhir dari kontroversi... Klopp mengklarifikasi kebenaran tentang kemungkinan dirinya melatih timnas Jerman

Pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, kini semakin dekat untuk melatih tim nasional negaranya daripada sebelumnya, guna menggantikan pelatih Julian Nagelsmann setelah kegagalannya di Piala Dunia 2026.

Timnas Jerman gagal melaju melewati babak 32 besar Piala Dunia, setelah kalah dalam adu penalti melawan Paraguay, sehingga Federasi Sepak Bola Jerman memutuskan untuk memecat Nagelsmann.

Timnas Jerman sedang berupaya memulihkan kejayaannya yang telah lama hilang. Setelah menjuarai Piala Dunia 2014, mereka gagal melaju melewati babak penyisihan grup dalam dua edisi berturut-turut pada tahun 2018 dan 2022, sebelum kekecewaan “Die Mannschaft” semakin lengkap pada tahun 2026.

Federasi Sepak Bola Jerman meyakini bahwa Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, mampu mengembalikan timnas Jerman ke jalur yang benar, sehingga ia lebih diutamakan daripada pelatih lain pada fase saat ini.

Banyak kontroversi muncul setelah perjalanan Jerman di Piala Dunia berakhir, terkait kemungkinan Klopp akan memimpin timnas negaranya, sebelum pelatih asal Jerman itu sendiri menanggapi berita tersebut.

Selama berada di New York untuk menghadiri final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, Klopp menegaskan niatnya untuk memimpin timnas Jerman, sambil menegaskan bahwa negosiasi telah mencapai tahap lanjut dan kesepakatan resmi sudah di ambang pintu.

Dalam wawancara dengan saluran televisi Jerman “Magenta TV”, pelatih asal Jerman yang juga menjabat sebagai direktur sepak bola di perusahaan minuman energi “Red Bull” tersebut menjelaskan bahwa sentuhan akhir masih dalam tahap penyelesaian.

Seperti dilansir oleh jaringan "Foot Mercato", ia menyebutkan bahwa dirinya dan Federasi Sepak Bola Jerman "tidak jauh lagi dari pengumuman resmi dan kami berharap hal itu akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan".

Perlu diingat bahwa Klopp telah meraih berbagai prestasi selama memimpin Liverpool dari tahun 2015 hingga 2024, terutama gelar Liga Champions pada tahun 2019, serta gelar Liga Premier pada tahun 2020.