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Alan Ruschel resmi gantung sepatu, mengakhiri salah satu perjalanan karier paling mengharukan dan inspiratif di sepak bola dunia. Bek veteran yang secara ajaib selamat dari kecelakaan pesawat Chapecoense pada 2016 itu mendapat perpisahan impian dengan membantu klub masa kecilnya, Juventude, meraih promosi ke kasta tertinggi sepak bola Brasil.

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Perpisahan impian di Jaconi

Bak adegan dalam naskah Hollywood, Ruschel menutup karier profesionalnya dengan cara terbaik: membawa Juventude, klub yang dibelanya sejak kecil dan kembali ia perkuat pada 2023, promosi ke kasta tertinggi Brasil. Ini menjadi babak akhir yang luar biasa bagi pemain berusia 37 tahun tersebut. Ia adalah satu dari hanya enam orang yang selamat dari kecelakaan pesawat pada 2016 di Kolombia yang menewaskan 71 orang, termasuk 19 pemain Chapecoense dan staf pelatih. Setelah mengalami cedera parah dan menjalani operasi tulang belakang, ia berhasil kembali ke lapangan setahun kemudian.

Mengenang ikatan mendalamnya dengan klub, pemain veteran itu menyoroti bagaimana perjalanan kariernya berakhir di titik yang sama dengan awalnya. “Saya tiba di sini pada 2007 ketika klub berada di Serie A, dan saya juga meninggalkan klub saat berada di sana,” kata Ruschel kepada sebuah stasiun televisi Brasil setelah peluit akhir.

Bangkit dari tragedi besar

Pensiunnya Ruschel menandai akhir dari karier yang memperlihatkan ketangguhan luar biasa setelah kecelakaan pesawat pada 2016 di Kolombia. Ia pun mendapat penghormatan perpisahan yang layak di Stadion Alfredo Jaconi. Sebelum pertandingan dimulai, para penggemar yang mengidolakannya mengusungnya di atas pundak mereka memasuki stadion. Pemain veteran itu kemudian masuk dari bangku cadangan pada menit ke-74 untuk membantu mengamankan kemenangan 2-0 atas Botafogo, sebelum mengelilingi lapangan untuk memberi penghormatan kepada para penggemar dalam suasana haru.

Dalam unggahan media sosial yang menyentuh hati sehari sebelum pertandingan terakhirnya, bek tersebut mengenang hari yang mengubah seluruh hidupnya. “Sepakbola telah memberi saya momen-momen indah, tetapi hidup menghadapkan saya pada tantangan yang tak pernah saya bayangkan. 29 November 2016, hari yang mengubah hidup saya selamanya. Saya kehilangan teman-teman, rekan-rekan, dan orang-orang yang berbagi mimpi serta rencana dengan saya,” tulisnya.

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Tujuan dari kesempatan kedua

Penyintas itu berbicara terus terang tentang perjalanan spiritual dan pribadinya sejak malam nahas di Kolombia. Ia mengakui bahwa kembalinya ia ke olahraga profesional tidak pernah pasti, tetapi ia merasa terdorong untuk terus melangkah. “Dan Tuhan memberi saya kesempatan kedua. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa bermain sepakbola lagi, tetapi saya percaya bahwa jika saya masih di sini, hidup saya masih memiliki tujuan,” tambahnya.

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Ruschel juga menekankan pentingnya bisa meninggalkan sepakbola atas keputusannya sendiri, alih-alih terpaksa berhenti karena cedera atau keadaan. “Dan hari ini, saya mendapat keistimewaan untuk bisa memilih saatnya mengucapkan selamat tinggal,” ujarnya dalam pesan perpisahannya.

Mendengarkan kondisi tubuh

Meski semangatnya masih ada, Ruschel mengakui bahwa tuntutan fisik sepakbola profesional akhirnya berdampak pada tubuhnya. Perpisahannya yang penuh perayaan berbanding terbalik dengan nasib mantan klubnya, Chapecoense, yang langsung terdegradasi kembali ke Serie B setelah hanya memenangi empat dari 34 pertandingan liga mereka. Dengan demikian, Juventude praktis menggantikan posisi Chapecoense di kasta tertinggi Brasil.

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“Tubuh saya tidak lagi merespons. Saya menjalani dua operasi lutut berturut-turut, jadi saya mulai berjuang melawan tubuh saya sendiri. Tubuh saya tidak lagi mampu, meskipun berada di lapangan selalu menyenangkan,” aku Ruschel.