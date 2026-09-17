Wouter Burger berharap pelatih timnas yang baru, Xavi Hernandez, akan memanggilnya untuk periode pertandingan internasional mendatang, seperti dikatakan sang gelandang kepada Ziggo Sport.

Burger saat ini bermain untuk TSG Hoffenheim. Klub Jerman itu merekrutnya dari Stoke City pada musim panas lalu.

Playmaker berusia 25 tahun itu langsung mencuri perhatian di Bundesliga dan menutup musim dengan empat gol serta empat assist. Youri Mulder pun memberikan penilaian yang sangat positif terhadap perkembangannya.

“Menyenangkan mendengar Mulder mengatakan itu, karena dia tentu mengenal kompetisi ini dengan baik mengingat perannya di Schalke (direktur teknik, red.)”, ujar Burger.

“Sebagian orang mendasarkan pendapat mereka tentang seorang pemain setelah melihatnya bermain satu atau dua kali, tetapi dia memang lebih banyak mengikuti Bundesliga, jadi itu adalah pujian yang bagus.”

Setelah itu, dia ditanya soal peluangnya untuk Timnas Belanda. “Setahun lalu saya akan menganggap Anda gila dengan pertanyaan ini. Tapi semuanya berjalan cepat. Saya senang dengan bagaimana situasinya sekarang."

“Saya berharap ada telepon yang datang kepada saya. Tetapi memang sulit jika Anda tidak bermain di klub top di Eropa. Pelatih timnas sebelumnya, Ronald Koeman, juga mengatakan bahwa dia lebih suka bermain dengan pemain-pemain yang sudah dia kenal. Saya juga tidak mencetak dua puluh gol. Jadi saya mengerti, karena persaingannya juga tinggi,” tutupnya.