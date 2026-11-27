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Bayern Munich menghadapi risiko masalah individu berubah menjadi krisis dengan konsekuensi yang tak terduga bagi proyek olahraga mereka.

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Harian Sport dalam laporannya menyebutkan bahwa cara kontroversial para petinggi klub Bavaria dalam menangani masalah kesehatan Jamal Musiala telah memicu ketidakpuasan di ruang ganti tim. Hal itu juga mengancam menimbulkan dampak sampingan yang sangat penting, yakni memengaruhi masa depan pemain asal Prancis, Michael Olise.

Menurut informasi yang diungkapkan jurnalis terkemuka Christian Falk di harian Bild pada Jumat ini, pemain internasional Prancis tersebut mengamati dengan sangat saksama cara para petinggi klub memperlakukan Jamal Musiala.

Musiala dan Olise terikat persahabatan erat yang melampaui batas lapangan sepak bola.

Berdasarkan informasi yang diterima Falk dari dalam ruang ganti Bayern Munich, Olise mempertimbangkan apa yang terjadi saat memikirkan masa depan kariernya.

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Pernyataan Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen, dan terutama Karl-Heinz Rummenigge mengenai situasi kontrak Jamal Musiala memicu ketidakpuasan yang nyata di dalam klub.

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Selain itu, kemungkinan ditinjaunya kembali syarat finansial dalam kontrak pemain asal Jerman tersebut membuka perdebatan yang tidak nyaman di lingkungan klub Bavaria.

Pernyataan terbuka Joshua Kimmich setelah kekalahan 1-2 dari Lille di kompetisi Eropa pun bukan hal sepele.

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Pemain internasional Jerman itu tampil membela Jamal Musiala dan mempertanyakan tindakan para petinggi klub. Namun, pesannya juga ditujukan kepada pihak lain, yaitu Michael Olise.

Kimmich menyadari pentingnya winger asal Prancis itu bagi ambisi olahraga Bayern Munich. Pemain berusia 31 tahun tersebut ingin kembali menjuarai Liga Champions dan menilai bahwa mempertahankan para pemain terbaik klub merupakan hal mendasar untuk mewujudkan target itu.

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Olise, yang berusia 24 tahun dan terikat kontrak dengan klub Bavaria hingga 2029, sejauh ini belum memberikan indikasi terbuka apa pun mengenai keinginannya meninggalkan Munich, di tengah minat Real Madrid yang terus meningkat untuk mendapatkan jasanya.

Di sisi lain, Bayern Munich berniat memperpanjang kontrak pemain asal Prancis tersebut, meski hingga kini belum memulai negosiasi resmi terkait hal itu.

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Klub Bavaria itu sejak lama membanggakan karakter kekeluargaannya dan menganggapnya sebagai salah satu faktor utama yang membantu mereka mendatangkan sekaligus mempertahankan para bintang sepak bola dunia. Namun, polemik seputar Musiala mengancam merusak citra tersebut.

Terlepas dari angka finansial yang mungkin ditawarkan Bayern Munich kepada Olise dalam kontrak baru di masa mendatang, sang pemain kini memiliki preseden yang sangat dekat untuk direnungkan, yakni cara klub bersikap ketika salah satu bintang utamanya sedang melewati situasi yang sangat sensitif.

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Bayern Munich telah menemukan dalam diri Musiala dan Olise dua pemain berkelas luar biasa yang dapat menjadi poros pembangunan proyek klub dalam satu dekade ke depan. Namun, cara penanganan krisis pemain pertama bisa berujung memengaruhi bertahannya pemain kedua bersama tim.