Akankah Piala Dunia tetap digelar? Pemain internasional Oranje yang sangat tajam akan kembali beraksi

Emmanuel Emegha akan kembali masuk dalam skuad pertandingan RC Strasbourg akhir pekan ini. Penyerang berusia 23 tahun yang telah dua kali membela tim nasional Belanda ini berharap dapat kembali beraksi setelah empat bulan absen.

Di Prancis, diperkirakan Emegha akan kembali bermain pada laga kandang melawan OGC Nice Sabtu ini.

Penyerang asal Den Haag ini mengalami cedera pangkal paha tak lama setelah debutnya bersama Oranje, sehingga ia harus absen selama empat bulan terakhir.

Sebenarnya, Emegha seharusnya sudah kembali ke Strasbourg lebih awal, tetapi karena kemalangan, ia harus menunda kembalinya.

Menurut L’Équipe, Emegha tampil tajam dalam sesi latihan Strasbourg pekan ini. L’Alsace penasaran berapa menit yang akan diberikan pelatih Gary O’Neil kepadanya.

Kapten Strasbourg, Emegha, tentu berharap dapat meyakinkan pelatih timnas Ronald Koeman untuk memanggilnya dalam beberapa bulan ke depan.

Musim ini, Emegha telah mencetak tujuh gol dan dua assist dalam sebelas pertandingan resmi. Ia bermain selama 28 menit untuk Oranje pada bulan November.