Publik sepakbola Arab Saudi menantikan pengumuman susunan pemain resmi pertama yang akan diturunkan "Al-Akhdar" pada laga pembuka Piala Teluk "Khaleeji 27" besok Rabu.

Timnas Arab Saudi akan menghadapi saudaranya, Kuwait, besok di Stadion Al-Inma di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada pembukaan turnamen yang berlangsung hingga 6 Oktober mendatang.

Timnas Arab Saudi dan Kuwait bermain di Grup Satu yang juga mencakup timnas Irak dan Kesultanan Oman.

Menurut situs surat kabar Al-Yaum Arab Saudi, Georgios Donis selaku pelatih timnas Arab Saudi diperkirakan akan menurunkan susunan pemain berikut menghadapi Kuwait besok pada awal perjalanannya di turnamen "Khaleeji 27":

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais.

Bek: Mohammed Abu Al-Shamat, Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Mutaib Al-Harbi.

Gelandang: Mohammed Kanno, Mukhtar Ali, Saleh Abu Al-Shamat.

Penyerang: Firas Al-Buraikan, Sultan Mandash, Abdullah Al-Hamdan.

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Sebelumnya, Donis telah mencoret 8 pemain dari daftar timnas Arab Saudi yang tampil di Piala Dunia 2026, di antaranya kapten timnas Salem Al-Dawsari bintang Al-Hilal, dan bek kanan Saud Abdulhamid bintang Lens Prancis, karena keduanya mengalami cedera.

Laga melawan Kuwait besok akan menjadi pertandingan pertama yang dimainkan timnas Arab Saudi sejak pertemuan melawan Tanjung Verde (0-0) di penutup fase grup Piala Dunia, yang membuat mereka tersingkir dari babak pertama.