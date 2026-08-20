Seperti dilaporkan The Athletic , Spurs sedang gencar memburu striker Omar Marmoush dan pemain sayap kiri Savinho. Menurut laporan tersebut, pembicaraan antara pihak-pihak terkait berjalan dengan baik. Namun, belum ada angka transfer konkret yang bocor.

Marmoush sempat mencapai terobosan besar bersama Eintracht Frankfurt, sebelum pindah ke Manchester City pada Januari 2025 dengan nilai 75 juta euro. Sejak itu, ia lebih sering berperan sebagai pemain pengganti. Dalam satu setengah tahun, pemain Mesir berusia 27 tahun itu mencatatkan 62 penampilan, dengan torehan 16 gol dan enam assist. Kontraknya di City masih berlaku hingga 2029.

Pada Community Shield, Piala Super Inggris, melawan juara FC Arsenal (0-3) pada Minggu, Marmoush masuk pada babak kedua menggantikan striker utama Erling Haaland.

Tottenham sejauh ini baru memperkuat lini pertahanan

Savinho sama sekali tidak masuk skuad pelatih baru City, Enzo Maresca, saat melawan Arsenal. Rumor mengenai dugaan minat Tottenham terhadap pemain berusia 22 tahun itu sudah beredar cukup lama.

Faktanya, Spurs bahkan sudah ingin merekrutnya pada musim panas tahun lalu. Namun saat itu transfer gagal karena veto dari City. Pada Oktober, pemain Brasil itu (direkrut pada 2024 dengan nilai 25 juta euro dari ESTAC Troyes) bahkan memperpanjang kontraknya lebih cepat hingga 2031.

Seperti Marmoush, pada musim lalu ia juga tidak lebih dari sekadar pemain pelapis. Secara keseluruhan, ia hanya mencatatkan 1.502 menit bermain dengan empat gol dan tiga assist.

Tottenham sudah menginvestasikan 267 juta euro pada periode transfer ini, tetapi sejauh ini baru memperkuat lini pertahanan. Martin Dubravka datang sebagai kiper pelapis baru. Untuk lini belakang, ada Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, dan Andrew Robertson. Lalu untuk lini tengah, Mateus Fernandes serta rekrutan termahal sejauh ini, Sandro Tonali, seharga 108 juta euro dari Newcastle United. Marmoush dan Savinho akan memberi dimensi baru bagi lini serang Tottenham.