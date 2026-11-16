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Setelah transfer Endrick dari Real Madrid tampaknya batal, Nicolo Tresoldi bisa kembali menjadi incaran AC Milan.

Seperti dilaporkan surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, pemain muda asal Brasil itu semula merupakan target utama Rossoneri untuk bursa transfer mendatang. Namun, harga yang diminta pihak Madrid kabarnya terlalu tinggi.

Milan disebut telah mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro untuk Endrick, tetapi ditolak Real. Pelatih kepala Los Blancos, Jose Mourinho, rupanya secara pribadi memveto transfer tersebut. Sebagai gantinya, pemain berusia 20 tahun itu disebut akan dipertahankan di Madrid.

Situasi itu membuat Tresoldi kembali jauh lebih menarik bagi klub asal Milan tersebut. Sejumlah media melaporkan bahwa klub Italia itu sudah lama mengincar penyerang Club Brugge tersebut. Kini, kegagalan mendatangkan Endrick bisa menjadi faktor penentu.

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Brugge kabarnya akan meminta biaya transfer 60 juta euro untuk pemain timnas Jerman U-21 itu pada musim dingin. Mengingat Milan sempat mengajukan tawaran untuk Endrick, jumlah tersebut tampaknya tidak akan menjadi kendala besar. Namun, Gazzetta dello Sport menulis bahwa Rossoneri tidak akan terlibat dalam perang penawaran untuk pemain berusia 22 tahun itu.

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Padahal, hingga belum lama ini, Brugge diperkirakan tidak akan melepas Tresolid pada musim dingin dalam keadaan apa pun. Seorang pejabat tinggi klub papan atas Belgia itu yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Het Nieuwsblad bahwa pemain berusia 22 tahun itu "tidak dijual" sehingga tawaran pada Januari "sama sekali tidak relevan". Sementara itu, Gazzetta melaporkan bahwa Tresoldi "hanya menunggu telepon" dari Rossoneri. Pemain berdarah Jerman-Italia tersebut memang bermimpi bergabung dengan Milan sejak kecil.

Klub mana saja yang menunjukkan minat untuk merekrut Nicolo Tresoldi?

Setelah menjalani musim debut yang impresif dengan 31 kontribusi gol dalam 58 pertandingan, Tresoldi juga tampil gemilang pada tahun keduanya di Belgia (delapan gol dalam sebelas pertandingan liga). Ia menunjukkan sejumlah penampilan yang sangat mengesankan, terutama di Liga Champions. Dalam empat pertandingan, ia sudah mencetak lima gol, termasuk hat-trick bersejarah melawan Inter Milan.

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Pada musim panas lalu, daftar klub peminatnya disebut tidak hanya berisi nama-nama besar, tetapi juga panjang. Tresoldi sempat dikaitkan dengan kepindahan ke FC Barcelona, kemudian Atletico Madrid, sementara BVB juga berulang kali disebut sebagai calon klub tujuannya.

Belakangan, tz dan Münchner Merkur juga melaporkan bahwa FC Bayern mengincar pemain timnas Jerman U-21 tersebut dan telah beberapa kali mengirim pemandu bakat ke Belgia. Meski Harry Kane baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2029, Bayern memandang Tresoldi sebagai calon "senjata kedua" di posisi penyerang tengah, mendampingi pemain istimewa asal Inggris itu.