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Setelah 11 pertandingan, Juventus Turin sudah tertinggal 11 poin dari Lazio Roma, pemuncak klasemen Serie A. Klub tersukses di Italia itu tengah mencari jati diri dan tambahan kekuatan di lini tengah. Pierre-Emil Höjbjerg, yang pernah menimba ilmu di Bayern München, kabarnya menjadi incaran utama.

Höjbjerg, 31 tahun, kabarnya menjadi pemain yang diinginkan pelatih Luciano Spalletti maupun CEO Juve Giovanni Carnevali. Setelah menjalani tahun-tahun yang sangat sukses di Liga Primer bersama FC Southampton dan Tottenham Hotspur, ia bermain untuk Olympique Marseille di Ligue 1 sejak 2024. Dukungan dari keduanya tentu menjadi kabar baik bagi Höjbjerg, sebab Spalletti tengah dikritik akibat hasil yang belum memuaskan bersama Si Nyonya Tua. Belum tentu ia masih menjadi pelatih pada Januari. Namun, CEO juga ingin merekrut Höjbjerg.

Menurut laporan Gazzetta dello Sport , ketertarikan itu kabarnya berbalas: Höjbjerg disebut tidak keberatan melanjutkan kariernya di Italia, di liga yang dinilai lebih kuat daripada Ligue 1. Selain itu, Olympique Marseille tengah mengalami sejumlah kesulitan finansial sehingga penjualan pemain pada musim dingin menjadi langkah yang masuk akal.

Mengapa Juventus menjadi sorotan UEFA?

Namun, ada kendala: kondisi keuangan Juve juga tidak baik, sementara UEFA mengawasi pengeluaran klub tersukses di Italia itu dengan ketat. Karena Juve beberapa kali membelanjakan uang melebihi batas yang diizinkan aturan Financial Fair Play dalam beberapa tahun terakhir, UEFA pada Juni mewajibkan klub tersebut menjalani rencana penyehatan keuangan selama tiga tahun. Settlement Agreement itu tidak hanya menetapkan denda atas pelanggaran finansial, tetapi juga batas maksimal defisit tahunan. Pada musim ini, Juve hanya boleh mencatat defisit maksimal lima juta euro. Neraca keuangannya harus seimbang pada musim berikutnya. Pada 2028, jika mematuhi ketentuan tersebut, klub kembali dapat mengikuti aturan Financial Fair Play yang berlaku seperti biasa.

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Artinya, pada bursa transfer musim dingin mendatang, pemain baru hanya bisa didatangkan dengan status pinjaman, jika memang ada yang bisa direkrut. Untuk Höjbjerg, opsi yang mengemuka adalah peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli pada musim panas senilai 15 juta euro.

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Juve akan mendapat ruang gerak lebih besar jika ada pemain yang meninggalkan klub pada musim dingin. Salah satu kandidatnya adalah Weston McKennie. Mantan pemain Schalke itu dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, tempat mantan pelatih tim nasionalnya, Mauricio Pochettino, kini mengambil alih. Jadi, akankah McKennie berpindah dari satu klub yang sedang dilanda krisis ke klub lain dengan kondisi serupa? Meski pemain asal Amerika Serikat itu telah membantahnya, kemungkinan tersebut belum sepenuhnya tertutup.

Jumlah penampilan Pierre-Emil Höjbjerg untuk FC Bayern München

Jika Höjbjerg benar-benar pindah ke Juventus, penyerang Jerman Nick Woltemade akan mendapat rekan setim yang sangat kuat dalam duel dan berjiwa pemimpin. Höjbjerg juga dikenal pekerja keras serta memiliki kecerdasan bermain yang tinggi.

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Höjbjerg pindah dari Kopenhagen ke tim muda FC Bayern München pada musim panas 2012 dan menjalani debut bersama tim senior di bawah Jupp Heynckes pada April 2013. Meski penerus Heynckes, Pep Guardiola, secara terbuka memberikan pujian tinggi kepadanya, Höjbjerg gagal menembus tim utama klub tersukses di Jerman itu. Setelah dua kali dipinjamkan ke FC Augsburg dan Schalke 04 serta mencatat 25 penampilan di semua kompetisi untuk klub asal München tersebut, pemain Denmark itu pindah ke Inggris pada 2016. Di sana, ia menjadi pemain reguler baik di Southampton maupun, kemudian, Tottenham.