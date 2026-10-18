Lionel Messi kembali berperan penting bagi Inter Miami pada malam Sabtu menuju Minggu saat timnya menang 1-3 atas Atlanta United. Playmaker berusia 39 tahun itu mencetak dua gol dan kini telah mengoleksi 936 gol sepanjang kariernya yang gemilang.

Berkat dua golnya di Atlanta, Messi menjadi pencetak gol terbanyak di MLS dengan 23 gol. Bintang asal Argentina itu juga mencatatkan 14 assist. Inter Miami kini berada di posisi kedua, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Nashville.

Germán Berterame mencetak gol pembuka bagi tim tamu asal Miami tepat menjelang turun minum. Seusai jeda, Messi mengubah skor menjadi 0-2 setelah menggiring bola tanpa banyak mendapat halangan dari pertahanan Atlanta United. Ia juga mencetak gol yang mengubah skor menjadi 0-3 lewat aksi individu dari wilayah pertahanannya sendiri, lalu menuntaskannya dengan tenang.

Luis Suárez juga memainkan peran penting dengan menyumbang dua assist. Fafà Picault mencetak gol bagi tuan rumah menjelang akhir laga, tetapi gol yang mengubah skor menjadi 1-3 itu hanya menjadi pelengkap statistik. Kemenangan Inter Miami di Atlanta tidak lagi terancam.

Dengan empat putaran pertandingan tersisa, Inter Miami sudah memastikan tiket ke play-off MLS. Gelar juara bisa diraih melalui jalur tersebut. Messi dan rekan-rekannya akan bertandang ke markas New York Red Bulls pekan depan.

Messi kini telah mencetak 936 gol sepanjang kariernya. Pemain veteran itu paling sering mencetak gol untuk FC Barcelona, yakni 672 kali. Ia kemudian mencetak 32 gol bersama Paris Saint-Germain dan 126 gol untuk timnas Argentina. Bersama Inter Miami, Messi telah membukukan 106 gol.

Sebagai perbandingan, Cristiano Ronaldo (41) sejauh ini telah mencetak 981 gol. Penyerang Portugal yang bermain untuk Al-Nassr itu tampaknya berupaya keras untuk segera mencapai angka magis 1.000 gol.