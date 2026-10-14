Menurut informasi BBC, AFC Bournemouth bersedia melepas gelandang yang menjadi incaran banyak klub, Alex Scott, pada bursa transfer mendatang dengan sejumlah syarat. Liverpool dikabarkan termasuk klub yang berminat, sementara Chelsea disebut telah mengajukan tawaran senilai 60 juta euro kepada Bournemouth pada musim panas lalu, tetapi ditolak.

Salah satu syaratnya, tim asuhan Marco Rose harus berada di luar zona degradasi setelah paruh pertama musim. Selain posisi yang aman di Premier League, Bournemouth juga memiliki patokan harga tertentu.

Laporan itu menyebut calon pembeli harus menyiapkan biaya transfer setidaknya setara 118 juta euro. Mengingat pengeluaran besar Liverpool dalam beberapa bursa transfer terakhir, angka tersebut tidak terdengar mustahil.

LFC menghabiskan hampir setengah miliar euro untuk mendatangkan pemain baru menjelang musim 2025/26. Pada musim panas ini, mereka mengeluarkan lebih dari 250 juta euro lagi. Transfer paling menonjol adalah Bradley Barcola, yang didatangkan dari PSG dengan nilai yang dilaporkan mencapai 125 juta euro plus bonus.

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Alex Scott Juga Sudah Masuk Radar Thomas Tuchel

Selain Liverpool, Chelsea kabarnya masih berminat kepada Scott, yang nilai pasarnya kemungkinan kembali meningkat belakangan ini. Pemain berusia 23 tahun itu menjalani debutnya bersama timnas Inggris pada jeda internasional terakhir. Pelatih Three Lions, Thomas Tuchel, memainkannya selama total 90 menit dalam dua pertandingan.

Di Bournemouth, Scott merupakan pemain inti yang tak tergantikan. Dalam enam penampilan sejauh ini, ia mencetak satu gol dan dua assist. Meski demikian, Bournemouth saat ini berada di papan bawah klasemen. Mereka hanya meraih tiga poin dari enam pertandingan pertama, sehingga kini menempati peringkat ke-18.



