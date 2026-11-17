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Tiga tahun setelah salah satu skandal terbesar yang mengguncang sepak bola dunia, nama Luis Rubiales kembali menjadi sorotan. Masa skorsingnya resmi berakhir, sehingga ia kini bisa kembali menduduki jabatan di dunia sepak bola, bahkan mencalonkan diri lagi sebagai presiden Federasi Sepak Bola Spanyol.

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Mantan presiden Federasi Sepak Bola Spanyol itu pada hari ini, Selasa, 17 November, telah menuntaskan masa skorsing keduanya, yang melarangnya memegang jabatan apa pun terkait federasi di tingkat nasional. Hukuman tersebut dijatuhkan menyusul ciuman kontroversialnya terhadap pemain Jenni Hermoso serta perilakunya yang memicu polemik di final Piala Dunia Wanita 2023, menurut harian "AS" asal Spanyol.

Rubiales sebelumnya menerima dua sanksi terpisah atas insiden yang sama. Sanksi pertama dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang telah berakhir pada Agustus lalu, dan mencakup larangan beraktivitas di dunia sepak bola, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun sanksi kedua dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga Spanyol atas permintaan Dewan Tinggi Olahraga, dan sanksi inilah yang kini telah berakhir. Hukuman tersebut terbagi menjadi dua bagian: satu setengah tahun karena mencium Jenni Hermoso, dan satu setengah tahun lainnya karena perilakunya di tribune VIP, ketika ia melakukan gestur yang dinilai tidak pantas, termasuk menyentuh alat kelaminnya.

Dengan berakhirnya larangan ini, jalan terbuka bagi Rubiales untuk kembali ke dunia sepak bola. Secara teori, ia bahkan bisa kembali memimpin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol jika terpilih dalam pemilihan mendatang.

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Sanksi olahraga tersebut sepenuhnya terpisah dari perkara yang disidangkan di pengadilan umum, yang mendapat sorotan luas media di Spanyol maupun dunia.

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Dua tahun setelah insiden itu, Pengadilan Nasional di Alcalá de Henares menyatakan Rubiales bersalah atas dakwaan kekerasan seksual dan menjatuhkan denda sebesar 10.800 euro, ditambah 3.000 euro sebagai ganti rugi kepada korban atas tanggung jawab perdata. Di sisi lain, ia dibebaskan dari dakwaan pemaksaan, bersama tiga pegawai lainnya.

Perkara ini bukan satu-satunya kasus yang tengah bergulir di pengadilan. Sang mantan presiden juga terseret dalam penyelidikan terkait Piala Super dan pekerjaan konstruksi di Stadion La Cartuja, yang hingga kini masih dalam proses pemeriksaan.

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Selama periode ini, Rubiales membantah laporan yang mengaitkannya dengan tindakan lain, termasuk temuan harian "El Confidencial" mengenai dugaan pembayaran kepada media untuk meredam pemberitaan negatif dan mendukung kepemimpinannya.

Harian yang sama juga melaporkan keterlibatan sang mantan presiden dalam upaya baru untuk menjajaki kemungkinan kembalinya ia ke posisi penting di federasi, bersama pegawai lain yang telah dipecat atau disingkirkan oleh manajemen baru.

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Perlu dicatat, Rafael Louzán mengambil alih kendali di Las Rozas setelah memenangi pemilihan pada Desember 2024. Salah satu targetnya adalah menghapus jejak pengaruh Rubiales dari badan pengelola sepak bola Spanyol.

Louzán memimpin perubahan besar-besaran di pucuk federasi, dan hasil di lapangan membuktikan kepemimpinannya berada di jalur yang benar, dengan sederet keberhasilan di sepak bola putra dan putri, serta perpanjangan kontrak pelatih Luis de la Fuente.

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Kini, pertanyaan terbesarnya: akankah Rubiales kembali mencalonkan diri untuk jabatan yang dulu ia emban, saat ia memimpin, di antara berbagai inisiatif lainnya, proses pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030?

Meski kerap tampil di program televisi dan menerbitkan buku berjudul "Bunuh Rubiales" yang memaparkan sudut pandangnya atas semua yang terjadi, ia tidak pernah secara terbuka menyatakan niat untuk kembali ke dunia sepak bola. Ia lebih memilih menjalankan bisnisnya "untuk mencari nafkah".

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Meski begitu, rumor soal kemungkinan kembalinya Rubiales masih terus beredar. Yang pasti saat ini, masa skorsing yang menghalanginya untuk mencalonkan diri telah benar-benar berakhir.