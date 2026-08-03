Menurut surat kabar Belanda ternama De Telegraaf , van Gaal siap mengambil alih posisi yang lowong setelah pengunduran diri Ronald Koeman. Laporan tersebut didasarkan pada informasi dari lingkungan terdekat ikon yang kini berusia 74 tahun itu.









Van Gaal sudah tiga kali melatih Elftal. Pada periode pertamanya (2000 hingga 2001), ia gagal lolos ke Piala Dunia 2002, pada periode keduanya (2012 hingga 2014) ia berhasil membawa tim ke semifinal Piala Dunia di Brasil, sedangkan pada periode ketiganya (2021 hingga 2022) ia tersingkir di perempat final di Kater melawan Argentina, yang kemudian menjadi juara dunia.

Pada Piala Dunia kali ini di Amerika Utara, Belanda sudah tersingkir di babak 16 besar oleh Maroko, setelah itu Koeman mundur. Arne Slot, yang disebut-sebut sebagai kandidat impian federasi sepak bola Belanda, ingin tetap bekerja di sepak bola klub setelah tersingkir bersama Liverpool. Erik Ten Hag juga dikabarkan menolak, sementara kandidat lainnya adalah Peter Bosz (saat ini pelatih PSV Eindhoven). Laga kompetitif Elftal berikutnya akan berlangsung di Nations League pada 24 September di Amsterdam melawan Jerman.

Louis van Gaal terakhir bekerja untuk Ajax Amsterdam

Van Gaal dalam beberapa tahun terakhir harus berjuang melawan masalah kesehatan serius. Menjelang Piala Dunia 2022, ia mengungkapkan diagnosis kanker prostat. Setelah turnamen itu, ia mundur untuk fokus pada kesehatannya. Setelah setahun rehat, pada Oktober 2023 ia bergabung dengan mantan klubnya Ajax Amsterdam sebagai penasihat. Ia meninggalkan posisi itu pada akhir musim lalu. Kini ia tampaknya siap untuk comeback besar sebagai pelatih.

Terlepas dari tiga periodenya bersama Elftal dan berbagai pekerjaannya di Ajax, van Gaal juga sukses bekerja untuk Barcelona dan Bayern München. Bersama klub München itu, ia memenangkan dobel pada 2010, tetapi di final Liga Champions mereka kalah dari Inter Milan.