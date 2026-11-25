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Keberhasilan Timnas U-17 Arab Saudi lolos ke babak kedua Piala Dunia U-17 bukanlah hal asing bagi mereka. Pencapaian itu memang datang setelah absen cukup lama, tetapi diraih oleh tim yang pernah menjuarai turnamen tersebut.

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Timnas Arab Saudi berhasil lolos ke babak kedua Piala Dunia U-17 setelah mengalahkan Haiti 2-1 pada Rabu hari ini di Stadion Aspire Zone, Doha, ibu kota Qatar, dalam laga ketiga Grup D Piala Dunia U-17 di Qatar.

Timnas U-17 Arab Saudi lolos ke babak kedua Piala Dunia U-17 setelah mengoleksi 6 poin. Dengan raihan itu, mereka menempati posisi kedua di belakang Prancis yang memimpin klasemen dengan poin sama, dan berada di atas Uruguay yang turun ke posisi ketiga, juga dengan poin yang sama.

Secara keseluruhan, ini menjadi kali ketiga Arab Saudi menembus fase grup Piala Dunia U-17, setelah sebelumnya melakukannya dua kali, yakni pada 1985 dan 1989.

Namun, edisi 1989 secara khusus tak akan pernah terlupakan. Edisi tersebut menjadi saksi peristiwa bersejarah, bukan hanya bagi sepak bola Arab Saudi, tetapi juga bagi sepak bola Arab dan Asia secara umum, ketika Arab Saudi keluar sebagai juara Piala Dunia U-17.

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Itu merupakan edisi ketiga Piala Dunia U-17 dan digelar di Skotlandia dengan diikuti 16 tim. Tiga di antaranya berasal dari Asia, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan China.

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Pada edisi tersebut, Arab Saudi tergabung di Grup D bersama Portugal, Guinea, dan Kolombia. Dua tim teratas berhak lolos ke perempat final, sementara kemenangan saat itu bernilai dua poin dan hasil imbang bernilai satu poin.

Timnas U-17 Arab Saudi mengawali turnamen dengan dua hasil imbang yang dramatis. Pada laga pertama melawan Portugal, mereka bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 hanya 10 menit sebelum laga berakhir.

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Pada laga kedua melawan Guinea, Arab Saudi sempat unggul sebelum berbalik tertinggal 1-2. Namun, mereka kembali berhasil menyamakan kedudukan sekitar 20 menit sebelum pertandingan usai.

Adapun laga ketiga melawan Kolombia juga tak lepas dari drama meski minim gol. Skor kacamata bertahan hingga sepuluh menit terakhir, sebelum Arab Saudi mencetak gol kemenangan.

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Dengan hasil tersebut, Arab Saudi lolos ke perempat final sebagai peringkat kedua Grup D dengan 4 poin, kalah jumlah gol yang dicetak dari Portugal yang duduk di puncak klasemen.

Sebagai runner-up Grup D, Arab Saudi berhadapan dengan Nigeria, yang menjuarai Grup C di atas Argentina yang finis di posisi kedua.

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Waktu normal dan babak tambahan berakhir tanpa gol, sehingga kedua tim harus melanjutkan laga ke adu penalti. Adu penalti itu menghadirkan senyum bagi publik Arab Saudi setelah mereka menang 2-0.

Semifinal Piala Dunia tersebut sepenuhnya menjadi milik Arab. Arab Saudi menghadapi Bahrain, yang menjuarai Grup A di atas tuan rumah Skotlandia, sebelum menyingkirkan Brasil di perempat final lewat adu penalti.

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Arab Saudi berhasil memenangi laga dengan skor 1-0 lewat gol Khalid Al-Roaihi di awal babak kedua. Gol itu membawa Arab Saudi lolos ke final untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah mereka.

Laga final berlangsung lebih dramatis dari semua pertandingan sebelumnya. Arab Saudi seolah sudah kalah dari tuan rumah Skotlandia ketika baru 25 menit berjalan, karena tertinggal 0-2, skor yang bertahan hingga turun minum.

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Namun, Arab Saudi bangkit dengan kuat di babak kedua. Mereka memperkecil ketertinggalan setelah 4 menit, lalu menyamakan kedudukan pada menit ke-65, sehingga laga berlanjut ke babak tambahan yang berakhir dengan skor yang sama.

Seperti di perempat final, adu penalti kembali berpihak kepada Arab Saudi. Mereka menang 5-4 dan dinobatkan sebagai juara Piala Dunia U-17 untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah.

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Kini, para pendukung Arab Saudi berharap keajaiban itu terulang pada edisi Qatar 2026, terlebih setelah tim mereka menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Prancis 1-0 pada laga kedua. Hasil itu menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar.