Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Akankah ini menjadi sebuah pertanda? Kejutan dari Al-Khelaifi jelang gelaran Ballon d'Or

O. Dembele
Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
Prancis

Keputusan mengejutkan dari presiden Paris

Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, absen dari acara Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung pada malam ini, Senin, di London Palladium.

Menurut radio Prancis "Monte Carlo", Al-Khelaifi memutuskan untuk tidak menghadiri acara Ballon d'Or meski terdapat 10 pemain dari skuad Paris Saint-Germain dalam daftar 30 nominasi peraih penghargaan bergengsi tersebut.

Radio tersebut menyebutkan bahwa Al-Khelaifi akan berada di Stadion Parc des Princes malam ini untuk mendukung timnya menghadapi Olympique Lyon, dalam pertandingan tunda dari pekan kedelapan Ligue 1.

Radio itu menjelaskan bahwa yang juga akan absen dari acara tersebut adalah Khvicha Kvaratskhelia, yang tengah bersiap menjalani operasi lutut, selain Nuno Mendes dan tujuh rekan mereka yang masuk ke dalam daftar skuad tim yang diumumkan pelatih Luis Enrique untuk menghadapi Lyon.

Pertandingan berikutnya
PSG

PSG

Ligue 1

26 Okt 2026

OL

OL

Ousmane Dembele (29 tahun), pemegang gelar Ballon d'Or sekaligus salah satu kandidat untuk mempertahankan penghargaan tersebut, akan menjadi satu-satunya perwakilan Paris Saint-Germain yang hadir di ibu kota Inggris.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google