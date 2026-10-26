Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, absen dari acara Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung pada malam ini, Senin, di London Palladium.

Menurut radio Prancis "Monte Carlo", Al-Khelaifi memutuskan untuk tidak menghadiri acara Ballon d'Or meski terdapat 10 pemain dari skuad Paris Saint-Germain dalam daftar 30 nominasi peraih penghargaan bergengsi tersebut.

Radio tersebut menyebutkan bahwa Al-Khelaifi akan berada di Stadion Parc des Princes malam ini untuk mendukung timnya menghadapi Olympique Lyon, dalam pertandingan tunda dari pekan kedelapan Ligue 1.

Radio itu menjelaskan bahwa yang juga akan absen dari acara tersebut adalah Khvicha Kvaratskhelia, yang tengah bersiap menjalani operasi lutut, selain Nuno Mendes dan tujuh rekan mereka yang masuk ke dalam daftar skuad tim yang diumumkan pelatih Luis Enrique untuk menghadapi Lyon.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.30 OL

Ousmane Dembele (29 tahun), pemegang gelar Ballon d'Or sekaligus salah satu kandidat untuk mempertahankan penghargaan tersebut, akan menjadi satu-satunya perwakilan Paris Saint-Germain yang hadir di ibu kota Inggris.