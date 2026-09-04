Il Messaggero menulis, bek tengah itu telah masuk radar klub Serie A Lazio Roma. Di sana, mereka antara lain sedang mencari pemain baru untuk jantung pertahanan setelah Alessio Romagnoli (31) meninggalkan klub pada Kamis. Ia pindah ke Al-Sadd di Qatar.

Terkait pencarian tambahan kekuatan saat bursa transfer di banyak liga top sudah ditutup, direktur olahraga Lazio Angelo Fabiani berkata: "Pasar untuk pemain tanpa klub masih terbuka. Saya memilih untuk membiarkan beberapa tempat di skuad tetap kosong agar bisa mengamati situasi seperti ini dengan cermat." Menurut Il Messaggero, upaya untuk Alaba sejauh ini masih belum konkret.

I Biancocelesti mengawali musim dengan baik. Mereka memenangi dua laga pembuka Serie A tanpa kebobolan dan menempati posisi keenam klasemen. Menghadapi Bologna dan Genoa, tim asuhan pelatih baru Gennaro Gattuso itu masing-masing meraih kemenangan 1-0. Di jantung pertahanan, duet yang dimainkan adalah pemain tim nasional Denmark Oliver Provstgaard (23) dan mantan pemain Bundesliga Danilo Doekhi (28).

Alaba cukup cocok dengan profil pemain yang dibutuhkan Lazio. Kontrak mantan pemain Bayern itu di Real berakhir pada Juni setelah lima tahun. Sejak saat itu ia sedang mencari klub baru. Meski ada banyak rumor, ia masih belum berlabuh ke mana pun. Belakangan, ia juga dikaitkan dengan Al-Sadd dan juara MLS Inter Miami. Pada Mei, juga disebutkan bahwa Red Bull Salzburg tertarik untuk memulangkannya.

Bahwa Alaba (117 caps untuk Austria) masih bugar dan dalam kondisi prima ia buktikan setelah terus-menerus mengalami masalah cedera pada musim panas di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko: Di sana ia memimpin timnas Austria sebagai kapten dan memainkan semua pertandingan, termasuk saat tersingkir melawan juara akhirnya, Spanyol, di babak 32 besar.

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Alaba menghabiskan sebagian besar kariernya dengan seragam Bayern dan bersama Die Roten antara lain memenangi sepuluh gelar juara Jerman serta dua kali Liga Champions. Setelah itu, pada 2021 ia pindah secara gratis ke Madrid, sebuah langkah yang tidak berlangsung tanpa kontroversi. Bersama Los Blancos, ia kembali meraih dua trofi Liga Champions, tetapi pada Desember 2023 juga mengalami cedera lutut serius yang membuatnya menepi lebih dari satu tahun. Secara total, sejak musim 2023/24 ia telah melewatkan 109 pertandingan untuk klub dan tim nasional.