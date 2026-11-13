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Timnas Prancis mendapatkan suntikan moral yang kuat dengan kembalinya Kylian Mbappe ke latihan tim, dua hari menjelang laga krusial melawan Turki, yang akan menentukan tim mana yang lolos ke babak perempat final UEFA Nations League.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", Mbappe, bintang Real Madrid, ikut serta dalam sesi latihan sore tim nasional Prancis yang digelar di Stadion Matmut Atlantique di Kota Bordeaux, menjadikannya kabar terpenting dalam persiapan Les Bleus menjelang pertandingan yang dinanti.

Latihan tersebut menyaksikan kembalinya penyerang Prancis itu berlatih bersama rekan-rekannya, setelah ia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kondisi fisiknya, menyusul cedera otot belakang pahanya, yang memaksanya absen pada pertandingan melawan Italia yang berlangsung Kamis lalu di Stadion San Siro.

Zidane menegaskan, usai kekalahan dengan skor 3-1 pada Jumat, keyakinannya untuk dapat mengandalkan Mbappe pada pertandingan berikutnya, sembari menjelaskan bahwa mengistirahatkannya saat menghadapi Italia merupakan bagian dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Zidane berkata dalam konferensi pers, menjawab pertanyaan mengenai kondisi fisik bintang Real Madrid itu: "Saya berharap ia siap pada hari Minggu. Memang inilah yang direncanakan, karena ia seharusnya mendapatkan istirahat akibat merasakan beberapa nyeri, dengan tetap membuka kemungkinan ia bermain."

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Zidane membutuhkan jasa Mbappe dalam final pertama yang ia jalani sebagai pelatih tim nasional Prancis, karena Les Bleus harus mengalahkan Turki pada hari Minggu, sambil menanti Italia tergelincir melawan Belgia, demi merebut kembali puncak klasemen grup mereka di UEFA Nations League.

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Kembalinya kapten tim nasional Prancis memiliki arti besar dalam pertandingan ini, setelah juara dunia dua kali itu merasakan dampak absennya pada pertandingan Jumat melawan Italia di Stadion San Siro.

Tim nasional Prancis memasuki fase krusial dalam perjalanannya di UEFA Nations League, setelah perhitungannya di Grup Pertama Level Pertama mengalami gangguan menyusul kekalahannya dari Italia, sebuah hasil yang mengakhiri catatan tanpa kekalahan pelatih Zinedine Zidane sejak ia menangani Les Bleus pada Juli lalu.

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Awal perjalanan Zidane bersama tim nasional Prancis mendapat perhatian besar, karena ia merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Prancis, di mana ia mengemban tugas ini menggantikan pelatih Didier Deschamps, di tengah harapan untuk mengembalikan tim nasional ke podium juara, dengan memanfaatkan kepemilikannya atas sekelompok pemain istimewa yang berpengalaman dan talenta muda.

Zidane memulai perjalanan resminya dengan kemenangan atas Turki di kandang lawan dengan skor 1-0, pada 25 September lalu, dan Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan, sebelum ia mengalami cedera lutut dalam pertandingan yang sama, yang menjauhkannya dari sisa pertandingan tim nasional pada periode jeda internasional sebelumnya.

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Meski kapten Real Madrid itu absen, tim nasional Prancis berhasil meraih dua kemenangan atas Belgia, satu di Brussels dan satu lagi di kandang sendiri, sementara pertandingan melawan Italia berakhir imbang, sehingga mempertahankan catatan tanpa kekalahan menjelang pekan kelima.

Namun pertandingan terakhir melawan Italia mengungkap sejumlah masalah yang masih perlu dibenahi, terutama di sektor pertahanan, setelah tim nasional Prancis unggul lewat gol Michael Olise, sebelum tuan rumah berhasil membalikkan keadaan dan menang tiga gol berbanding satu.

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Francesco Pio Esposito mencetak dua gol, sementara Davide Frattesi menambahkan gol ketiga, sehingga pasukan Zidane menelan kekalahan pertama di bawah kepemimpinannya.

Hasil ini menghidupkan kembali persaingan untuk memperebutkan dua tiket lolos dari grup, di mana tim nasional Prancis dan Italia sama-sama mengantongi 10 poin, dengan keunggulan Azzurri dalam pertemuan langsung, sementara tim nasional Belgia menempati posisi ketiga dengan 9 poin, sedangkan tim nasional Turki berada di dasar klasemen tanpa poin, setelah menelan lima kekalahan beruntun.