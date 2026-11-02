Bek Real Madrid, Rafael Alkorta, melayangkan peringatan tegas kepada manajemen klub dan tim kepelatihan: mengembalikan Vinicius Junior ke susunan pemain inti bisa menghapus seluruh kemajuan yang telah diraih tim.

Pernyataan Alkorta muncul setelah kemenangan baru Real Madrid, kali ini di kandang lawan atas Racing. Kemenangan itu memperkuat keyakinan mantan bek internasional tersebut bahwa sebuah revolusi sesungguhnya tengah terjadi di ruang ganti Los Blancos.

Alkorta berkata dalam analisisnya melalui radio "Cadena SER": "Akhirnya kita bisa berbicara tentang sebuah tim. Dalam dua musim terakhir, Real Madrid bukanlah sebuah tim, melainkan hanya sekumpulan individu berbakat."

Ia menambahkan: "Ketika Anda memiliki pemain-pemain individu yang luar biasa dan berhasil membuat mereka bermain sebagai satu kesatuan, Anda menjadi mampu bersaing untuk segalanya. Tampaknya Jose Mourinho akhirnya berhasil membangun tim yang solid dengan identitas yang telah kita rindukan selama bertahun-tahun."

Keraguan tentang Vinicius: krisis mental, bukan fisik

Namun di luar pujiannya terhadap kerja kolektif, Alkorta berhenti pada tanda tanya terbesar dalam proyek baru Real Madrid: posisi bintang Brasil, Vinicius Junior.

Ia mengungkapkan keraguan mendalam atas kemampuan Vinicius untuk menyatu dengan sistem baru, dengan berkata: "Saya punya banyak keraguan soal Vini. Masalahnya sama sekali bukan fisik, melainkan murni mental. Ia akan menjadi pemain yang tak tergantikan di beberapa pertandingan, tetapi saya meragukan kesiapan mentalnya untuk melakukan pengorbanan dan peran taktis seperti yang dilakukan Diomande."

Alkorta menegaskan: "Jika ia ingin kembali ke jalur yang benar dan merebut kembali posisinya, ia harus bekerja dua kali lipat lebih keras dan memperbaiki banyak aspek penampilannya."

Situasi rumit: apakah ia akan menerima peran cadangan?

Pandangan ini didukung oleh jurnalis Anton Meana, yang menilai bahwa situasi pemain Brasil itu tidak lagi seperti dulu, dengan menjelaskan: "Situasi Vinicius bukannya tanpa harapan, tetapi sudah menjadi sangat sulit. Posisinya di dalam tim telah berubah sepenuhnya."

Di sisi lain, jurnalis Antonio Romero menyoroti pengaruh besar dari pendatang baru Yan Diomande, dan melemparkan pertanyaan yang paling memicu perdebatan, dengan berkata: "Diomande pemain yang luar biasa. Ia telah memperbaiki penampilan seluruh tim, bahkan Cucurella pun tampil lebih baik di sampingnya."

Ia melanjutkan: "Kita berbicara tentang Vinicius, pemain termahal kedua di tim yang baru saja memperpanjang kontraknya. Apakah kita akan melihatnya sebagai cadangan permanen? Saya dulu sepenuhnya menyingkirkan gagasan ini, tetapi kini saya telah mengubah pendapat. Ia harus bekerja keras karena Diomande adalah pilihan utama tanpa diragukan lagi."

Romero menutup peringatannya dengan menegaskan bahwa Mourinho tidak akan mempertaruhkan apa yang telah ia bangun, dengan berkata: "Saya sangat sulit membayangkan Mourinho mengubah susunan pemain di laga-laga besar untuk bermain dengan tiga penyerang demi menyenangkan pemain mana pun, sebab keputusan itu akan menghapus seluruh kemajuan yang telah dicapai."