Itu adalah sebuah demonstrasi kekuatan yang terjadi pada 12 Agustus 2018 dalam duel Kreisliga antara ASC Cranz-Estebrügge II dan TSV Buxtehude-Altkloster. Skor akhir 6-2 untuk tim tamu. Sosok terbaik pada hari itu: Simon Rödder. Ia mencetak empat gol hanya dalam 31 menit bermain.

"Simon punya teknik mumpuni, kuat dalam duel, cepat, dan punya penyelesaian akhir yang presisi," puji pelatih TSV saat itu, Horst Richters, kepada Stader Tageblatt tentang penyerang tengah tersebut, yang belajar bermain sepakbola di TSV dan selalu setia kepada klub itu kecuali sempat setahun singgah di Buxtehuder SV. Namun ada satu kendala, yang diringkas surat kabar itu sebagai berikut: "Buruknya: Dia jarang ada."

Sejak saat itu, Rödder sudah bolak-balik antara lapangan desa dan elite akademik. Karena kuliah BWL-nya di Münster dan masa tinggal berikutnya di Portugal, ia biasanya hanya bisa sangat sporadis tersedia untuk Buxtehude. Di kicker, profil pemain Rödder masih bisa ditemukan. Catatannya di sana adalah lima pertandingan, delapan gol.

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Apa tugas Simon Rödder di BVB?

Kini, sosok yang sudah berusia 31 tahun itu tidak lagi mencetak gol di Kreisliga Stade. Sejak Agustus 2025, Rödder bekerja untuk Borussia Dortmund. Jabatan resminya di BVB adalah: Referent Geschäftsführer Sport & Stabsstelle Verhandlungsführung.

Direktur pelaksana olahraga Lars Ricken sengaja menciptakan profil jabatan baru ini. Pria 50 tahun itu menjelaskan keputusan personel strategis tersebut setahun lalu seperti ini: "Karena di sepakbola profesional beredar nominal yang sangat besar, bagi saya ini adalah sebuah tanggung jawab bahwa kami juga terus berkembang di bidang negosiasi. Karena itu saya menciptakan unit staf negosiasi. Untuk memimpinnya, kami berhasil mendapatkan Simon Rödder, seorang ahli yang diakui, yang pada saat yang sama juga mendukung saya sebagai referen dalam topik-topik lainnya." Ricken menambahkan: "Sebelumnya, ia bekerja di konsultan manajemen yang mengkhususkan diri pada negosiasi dan bertanggung jawab atas sektor olahraga di sana. Dengan profil ini, ia akan membantu kami membuat proses di bidang olahraga menjadi lebih profesional dan efisien."

Sejak itu, Rödder ikut duduk di meja ketika BVB melakukan negosiasi. Terbaru, ia menjadi bagian dari delegasi di sekitar direktur olahraga Ole Book, yang di Genk berhasil membuat terobosan dalam pembicaraan terkait transfer gelandang Konstantinos Karetsas. Kini Rödder juga akan berperan untuk mengurai kebuntuan dalam poker transfer Said El Mala dari Köln.

Di sini ada potret lengkap tentang Konstantinos Karetsas!

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Simon Rödder memulai di sepakbola profesional bersama VfL Wolfsburg

Riwayat hidup Rödder sebelum ia datang ke Dortmund sangat menarik dan beragam. Salah satunya karena ia bukan mantan pemain profesional klasik yang masuk ke ranah kepengurusan setelah kariernya berakhir. Ia mungkin bisa disebut sebagai analis data dan ahli strategi negosiasi di persimpangan manajemen, ilmu pengetahuan, dan ekonomi perilaku.

Bahkan saat masih menempuh studi master pemasaran, potensi khusus Rödder sudah terlihat. Pada Februari 2018, ia diterima dalam program bergengsi WiWi-Talents untuk para talenta berbakat tinggi. Dalam major marketing di departemen ilmu ekonomi, ia unggul atas jauh lebih dari 150 pelamar dan mengamankan satu dari 16 tempat yang diperebutkan. Hal itu juga disertai dengan pencantuman namanya dalam WiWi-Talents Book yang bergengsi, yang dikirim langsung kepada 500 pengambil keputusan SDM terpenting di Jerman.

Rödder menuntaskan gelar CEMS Master in International Management di Nova SBE di Lisbon dan ESADE Business School ternama di Spanyol. Bagian dari pendidikan ini juga mencakup proyek penelitian besar bersama firma konsultan ternama McKinsey & Company, yang membahas industri sepakbola global dan penilaian realistis terhadap pemain profesional. Ia juga sudah mengumpulkan pengalaman praktis di level profesional pada 2013 lewat magang singkat di Football Operations Management di VfL Wolfsburg.

Momen pencerahan Rödder: "Potensi yang belum tergarap dari negosiasi yang cerdik"

Setelah itu, Rödder mendalami dunia scouting berbasis data. Di perusahaan teknologi Belanda SciSports - perusahaan spin-off dari Universitas Twente yang pada 2017 di Cardiff dinobatkan sebagai startup olahraga paling inovatif di dunia - ia memegang tanggung jawab atas bisnis di kawasan DACH serta Eropa Selatan.

Saat pendiri SciSports Giels Brouwer dan Rödder ketika itu mempresentasikan pendekatan mereka di Wales di hadapan perwakilan UEFA, Adidas, Amazon, dan Microsoft, tujuannya adalah menutup kesenjangan antara pakar data dan pengambil keputusan di sepakbola. Rödder melatih klub-klub dan direktur olahraga untuk menggantikan firasat klasik dengan metrik seperti Expected Goals (xG) atau Expected Assists (xA). Dari total 14 klub yang ia dampingi dalam jangka panjang, di antaranya adalah Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, FC Basel, dan Rapid Wien.

Namun, Rödder tidak berhenti hanya pada analisis data semata. Lewat pertukaran intensif dengan para perencana skuad, ia mengalami semacam momen pencerahan. Rödder pernah menggambarkannya seperti ini: "Kerja sama yang erat dengan para direktur olahraga dalam perekrutan pemain membuka mata saya terhadap potensi yang relatif belum tergarap dari negosiasi yang cerdik."

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Rödder menggunakan rumor soal Ronaldo dan BVB sebagai studi kasus

Setelah itu, Rödder bergabung dengan The Gap Partnership, konsultan negosiasi yang beroperasi secara global. Di sana ia naik menjadi Negotiation Consultant & Coach, memimpin sektor olahraga global, dan memperdalam ekonomi perilaku serta psikologi negosiasi. Dalam sebuah artikel spesialis, ia memaparkan mengapa transfer sangat rentan terhadap logika yang keliru: tidak seperti di pasar ekonomi bebas, di sepakbola tidak ada "nilai pasar" yang objektif. Sebaliknya, harga terbentuk murni oleh tekanan negosiasi.

Menariknya: justru BVB yang saat itu dipakai Rödder dalam tulisannya sebagai studi kasus. Ia menganalisis rumor tentang perekrutan Cristiano Ronaldo pada 2022 dan menunjukkan bagaimana megabintang seperti itu, meski usianya sudah tinggi dan total biayanya sangat besar, bisa seketika melipatgandakan nilai merek komersial Dortmund - misalnya di pasar Asia.

Semua pengetahuan ini lalu ia bagikan sejak saat itu: bekerja sama dengan DFB dan DFL, ia merancang dan memimpin workshop khusus untuk para direktur pelaksana Bundesliga. Biayanya: €5900 per orang. Di sana dibahas pertanyaan seperti: Bagaimana cara mematahkan kekuatan agen pemain dalam negosiasi? Bagaimana memanfaatkan pembayaran bonus sebagai materi negosiasi strategis? Bagaimana mencegah kesalahan emosional di bawah tekanan waktu tinggi pada Deadline Day?

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Simon Rödder gagal di acara TV "Die Höhle der Löwen"

Di sisi lain, Rödder juga melihat melampaui dunia olahraga. Bersama ayahnya Oliver, seorang tukang kayu terlatih yang belajar arsitektur interior dan mendirikan biro perencanaan untuk renovasi bangunan, ia mendirikan EasyMirror GmbH pada 2021.

Perusahaan itu menjual cermin plastik antipecah, bisa dibor, dan tahan cuaca untuk fasilitas olahraga berkuda, pusat kebugaran, atau taman. Pada September 2022, Rödder bahkan mempresentasikan produk tersebut di acara TV "Die Höhle der Löwen" di VOX, untuk mendapatkan 180.000 euro dari calon investor dengan imbalan 15 persen saham perusahaan. Namun, rencana itu gagal.

Pada akhirnya, perjalanan karier Rödder melambangkan profesionalisasi yang terus berkembang dalam sepakbola modern: di masa lalu lebih banyak bertumpu pada intuisi dan insting, kini yang berkuasa adalah hitung-hitungan probabilitas dan psikologi negosiasi. Masa-masanya sebagai striker dadakan yang tajam di Kreisliga telah lewat. Namun hingga kini, Rödder tetap menjadi bagian dari sebuah tim. Tim yang menentukan arah agar di BVB idealnya banyak gol tercipta, tetapi juga sedikit kebobolan.

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