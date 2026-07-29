Itu adalah demonstrasi kekuatan yang terjadi pada 12 Agustus 2018 dalam duel Kreisliga antara ASC Cranz-Estebrügge II dan TSV Buxtehude-Altkloster. Skor akhir 6-2 untuk tim tamu. Sosok terbaik pada hari itu: Simon Rödder. Ia mencetak empat gol hanya dalam 31 menit bermain.

"Simon punya teknik mumpuni, kuat dalam duel, cepat, dan penyelesaian akhirnya presisi," puji pelatih TSV saat itu, Horst Richters, kepada Stader Tageblatt tentang penyerang tengah tersebut, yang belajar bermain sepak bola di TSV dan selalu setia kepada klub itu kecuali sempat satu tahun bermain untuk Buxtehuder SV. Namun ada satu masalah, yang dirangkum surat kabar itu sebagai berikut: "Buruknya: Dia jarang ada di sini."

Bahkan saat itu, Rödder sudah mondar-mandir antara lapangan desa dan elite akademik. Karena kuliah BWL-nya di Münster dan kemudian masa tinggalnya di Portugal, ia biasanya hanya sangat sporadis tersedia untuk Buxtehude. Di kicker, profil pemain Rödder masih dapat ditemukan. Catatannya di sana adalah lima pertandingan, delapan gol.

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Apa tugas Simon Rödder di BVB?

Kini, pria yang sudah berusia 31 tahun itu tidak lagi mencetak gol di Kreisliga Stade. Sejak Agustus 2025, Rödder bekerja untuk Borussia Dortmund. Jabatan resminya di BVB adalah: Referent Geschäftsführer Sport & Stabsstelle Verhandlungsführung.

Direktur pelaksana olahraga Lars Ricken secara khusus menciptakan profil jabatan baru ini. Pria 50 tahun itu menjelaskan keputusan personal strategis tersebut setahun lalu seperti ini: "Karena dalam sepak bola profesional ada nominal yang sangat besar dipertaruhkan, bagi saya ini adalah bentuk tanggung jawab bahwa kami juga terus berkembang secara berkelanjutan di bidang negosiasi. Karena itu saya membentuk unit staf negosiasi. Untuk memimpinnya, kami berhasil mendapatkan Simon Rödder, seorang ahli yang diakui, yang sekaligus mendukung saya sebagai referen dalam topik-topik lain." Ricken menambahkan: "Sebelumnya ia bekerja di konsultan manajemen yang berspesialisasi dalam negosiasi dan bertanggung jawab di sana atas sektor olahraga. Dengan profil ini, ia akan membantu kami membuat proses di bidang olahraga menjadi lebih profesional dan lebih efisien."

Sejak saat itu, Rödder ikut duduk di meja ketika BVB melakukan negosiasi. Baru-baru ini ia menjadi bagian dari delegasi yang dipimpin direktur olahraga Ole Book, yang di Genk berhasil membuat terobosan dalam pembicaraan mengenai transfer gelandang Konstantinos Karetsas. Kini, Rödder juga akan berperan untuk memecahkan kebuntuan dalam negosiasi soal Said El Mala dari Köln.

Di sini ada potret lengkap tentang Konstantinos Karetsas!

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Simon Rödder memulai kiprahnya di sepak bola profesional bersama VfL Wolfsburg

Riwayat hidup Rödder sebelum datang ke Dortmund sangat menarik dan beragam. Itu saja sudah demikian karena ia bukan mantan pemain profesional klasik yang masuk ke ranah jabatan setelah kariernya berakhir. Ia mungkin bisa disebut sebagai analis data dan ahli strategi negosiasi di persimpangan manajemen, ilmu pengetahuan, dan ekonomi perilaku.

Bahkan selama menempuh studi master pemasaran, potensi khusus Rödder sudah terlihat. Pada Februari 2018, ia diterima ke dalam program bergengsi WiWi-Talents untuk para siswa berbakat tinggi. Pada jurusan utama pemasaran di fakultas ilmu ekonomi, ia unggul atas jauh lebih dari 150 pelamar dan mengamankan satu dari 16 tempat yang diperebutkan. Hal itu juga disertai dengan pencantuman namanya dalam WiWi-Talents Book yang bergengsi, yang langsung dikirim kepada 500 pengambil keputusan personalia terpenting di Jerman.

Rödder menyelesaikan CEMS Master in International Management di Nova SBE di Lisbon dan sekolah bisnis ternama ESADE Business School di Spanyol. Bagian dari pendidikan itu juga mencakup proyek riset besar bersama konsultan ternama McKinsey & Company, yang berfokus pada industri sepak bola global dan penilaian realistis terhadap pemain profesional. Ia juga sudah mengumpulkan pengalaman praktis di level profesional pada 2013 lewat magang singkat di Football Operations Management di VfL Wolfsburg.

Momen aha Rödder: "Potensi yang belum tergarap dari negosiasi yang cerdik"

Setelah itu, Rödder mendalami dunia scouting berbasis data. Di perusahaan teknologi Belanda SciSports - sebuah spin-off dari Universitas Twente, yang pada 2017 di Cardiff dianugerahi gelar startup olahraga paling inovatif di dunia - ia memegang tanggung jawab atas bisnis di kawasan DACH serta Eropa Selatan.

Ketika pendiri SciSports Giels Brouwer dan Rödder saat itu mempresentasikan pendekatan mereka di Wales di hadapan perwakilan UEFA, Adidas, Amazon, dan Microsoft, tujuannya adalah menutup kesenjangan antara para ahli data dan para pengambil keputusan dalam sepak bola. Rödder melatih klub-klub dan direktur olahraga untuk menggantikan insting klasik dengan metrik seperti Expected Goals (xG) atau Expected Assists (xA). Di antara total 14 klub yang ia dampingi dalam jangka panjang, ada antara lain Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, FC Basel, dan Rapid Wien.

Namun, Rödder tidak berhenti pada analisis data semata. Melalui pertukaran intensif dengan para perencana skuad, ia mengalami semacam momen aha. Rödder pernah menggambarkannya seperti ini: "Kerja sama erat dengan para direktur olahraga dalam perekrutan pemain membuka mata saya terhadap potensi yang relatif belum tergarap dari negosiasi yang cerdik."

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Rödder menggunakan rumor soal Ronaldo dan BVB sebagai studi kasus

Setelah itu, Rödder bergabung dengan The Gap Partnership, konsultan negosiasi yang beroperasi secara global. Di sana, Rödder naik menjadi Negotiation Consultant & Coach, memimpin sektor olahraga global, dan memperdalam ekonomi perilaku serta psikologi negosiasi. Dalam sebuah artikel spesialis, ia menjelaskan mengapa transfer sangat rentan terhadap logika yang keliru: Berbeda dengan pasar dalam ekonomi bebas, dalam sepak bola tidak ada "nilai pasar" yang objektif. Sebaliknya, harga semata-mata terbentuk oleh tekanan negosiasi.

Menariknya: justru BVB yang saat itu digunakan Rödder dalam tulisannya sebagai studi kasus. Ia menganalisis rumor tentang perekrutan Cristiano Ronaldo pada 2022 dan menunjukkan bagaimana megabintang seperti itu, meski sudah berusia tinggi dan memiliki total biaya sangat besar, bisa secara seketika melipatgandakan nilai merek komersial Dortmund - misalnya di pasar Asia.

Semua pengetahuan itu kini ia bagikan: bekerja sama dengan DFB dan DFL, ia merancang dan memimpin workshop khusus untuk direktur pelaksana Bundesliga. Biayanya: €5900 per orang. Di sana dibahas pertanyaan seperti: Bagaimana mematahkan kekuatan agen pemain dalam negosiasi? Bagaimana memanfaatkan pembayaran bonus sebagai alat tawar strategis? Bagaimana mencegah kesalahan emosional di bawah tekanan waktu tinggi pada Deadline Day?

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Simon Rödder gagal di acara TV "Die Höhle der Löwen"

Di sisi lain, Rödder juga melihat jauh melampaui dunia olahraga. Bersama ayahnya Oliver, seorang tukang kayu terlatih yang belajar arsitektur interior dan mendirikan biro perencanaan untuk renovasi bangunan, ia mendirikan EasyMirror GmbH pada 2021.

Perusahaan itu menjual cermin plastik yang tahan pecah, bisa dibor, dan tahan cuaca untuk fasilitas olahraga berkuda, pusat kebugaran, atau taman. Pada September 2022, Rödder bahkan mempresentasikan produk tersebut di acara TV "Die Höhle der Löwen" di VOX untuk mendapatkan 180.000 euro dari calon investor dengan imbalan 15 persen saham perusahaan. Namun, upaya ini gagal.

Pada akhirnya, perjalanan karier Rödder melambangkan profesionalisasi yang terus berkembang dalam sepak bola modern: ketika dulu intuisi dan insting lebih diandalkan, kini perhitungan probabilitas dan psikologi negosiasi yang berkuasa. Masa-masanya sebagai penyerang dadakan yang tajam di Kreisliga telah berlalu. Namun, hingga hari ini Rödder tetap menjadi bagian dari sebuah tim. Sebuah tim yang menentukan arah agar di BVB, idealnya, banyak gol dicetak dan sedikit gol kebobolan pada masa depan.

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