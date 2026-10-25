Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, mulai optimistis bisa tampil dalam laga El Clasico melawan Barcelona yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu ini, setelah ia mulai pulih dari flu, di tengah kemungkinan dirinya ikut bepergian bersama tim untuk menjalani pertandingan.

Real Madrid sebelumnya telah mengumumkan, pada Minggu pagi, bahwa kiper asal Belgia itu tidak masuk dalam laga yang dinantikan tersebut karena sakit, namun Courtois kini optimistis bisa bepergian dan menyusul tim serta bersiap untuk tampil dalam pertandingan, menurut surat kabar Inggris "The Athletic".

Perlu dicatat bahwa rombongan Real Madrid sudah tiba di kota Barcelona pada siang hari ini, Minggu, tanpa sang kiper asal Belgia tersebut.

Courtois yang berusia 34 tahun merupakan kiper utama tim di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, karena ia telah tampil dalam seluruh pertandingan Real Madrid musim ini, sementara Andriy Lunin, kiper cadangan, bersiap menggantikan ketidakhadirannya jika dipastikan ia tidak mampu bermain.

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Kedua kiper ini berada di skuad Real Madrid sejak tahun 2018, dan kiper asal Ukraina, Lunin, telah menjalani 43 pertandingan di Liga Spanyol selama lima musim terakhir, setiap kali Courtois absen dari pertandingan.

Real Madrid mengambil pendekatan hati-hati terkait kemungkinan tampilnya Courtois dalam pertandingan hari Minggu, karena Ilya Voloshyn, kiper ketiga tim di klub tersebut, ikut bepergian bersama rombongan tim utama.

Voloshyn, yang pernah tampil bersama timnas Ukraina U-20, belum pernah tampil di pertandingan mana pun di level tim utama klub.

Sergio Mestre menjadi kiper lainnya yang masuk dalam daftar Real Madrid untuk pertandingan ini.

Courtois tetap menjadi salah satu elemen penting di Real Madrid, serta tampil dengan level yang istimewa bersama tim sepanjang musim ini, setelah ia mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai kiper nomor satu klub asal ibu kota Spanyol itu, tetapi juga sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, karena ia telah menjaga gawangnya tetap bersih dalam 98 pertandingan di Liga Spanyol.

Courtois menjalani musim kesembilannya bersama Real Madrid, yang ia bela setelah bergabung dari Chelsea pada musim panas 2018, dan telah meraih 12 gelar bersama klub itu, di antaranya tiga gelar di Liga Spanyol dan dua gelar di Liga Champions Eropa.

Kontrak kiper asal Belgia itu di ibu kota Spanyol akan berakhir pada akhir musim ini, namun ia diperkirakan akan memperpanjang kontraknya selama 12 bulan tambahan, sehingga tetap bersama tim hingga tahun 2028.

Real Madrid memasuki pertandingan ini dengan tertinggal 6 poin dari Barcelona, pemuncak klasemen Liga Spanyol, namun hasil tim membaik dalam beberapa pekan terakhir, setelah meraih dua kemenangan atas Sevilla dan Leipzig.