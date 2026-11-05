Akankah Ia Dihormati? Pernyataan Resmi dari Federasi Portugal Menanggapi Pensiunnya Cristiano dari Timnas

Federasi Sepak Bola Portugal mengeluarkan pernyataan resmi setelah Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Saudi, mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada hari Kamis.

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengumumkan pensiun dari level internasional dalam sebuah kejutan besar, setelah sebelumnya ia menegaskan keinginannya untuk terus bermain, sehingga menyusul rival historisnya, Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiun sekitar sebulan lalu.

Federasi Portugal mengatakan dalam pernyataannya: "Federasi Sepak Bola Portugal menyampaikan rasa terima kasih yang paling mendalam dan paling tulus kepada kapten abadinya, Cristiano Ronaldo, yang hari ini mengumumkan pensiun secara final dari timnas."

Pernyataan itu melanjutkan: "Dengan rasa syukur yang mendalam dan kekaguman yang besar, Federasi Sepak Bola Portugal secara terbuka memuji dan berterima kasih kepada Cristiano Ronaldo atas perjalanan kariernya yang luar biasa dalam mengabdi untuk negara kita."

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Lebih lanjut: "Kapten kami bukan sekadar atlet istimewa, tetapi juga seorang pemimpin yang menginspirasi, teladan dalam dedikasi, dan simbol paling sempurna dari semangat timnas kita. Sepanjang perjalanan internasional yang legendaris, yang ditandai dengan 234 pertandingan internasional dan 146 gol, sang kapten memanggul negara di atas pundaknya, memecahkan rekor, dan membawa tim menuju momen-momen yang akan terukir dalam sejarah sepak bola nasional untuk selamanya."

Federasi Portugal menambahkan: "Setiap tetes keringat, setiap gol penentu, dan setiap ban kapten yang dikenakannya dengan bangga di lapangan, mencerminkan cintanya yang mutlak terhadap jersey kita."

Lanjutnya: "Dedikasi dan warisannya melampaui batas-batas lapangan. Cristiano Ronaldo telah mengangkat nama Portugal dan menginspirasi generasi-generasi muda yang bermimpi mengikuti jejaknya, karena bagi banyak dari kita ia adalah pemain terbaik sepanjang masa!"

Pernyataan itu melanjutkan: "Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Portugal menolak membiarkan perpisahan ini berlalu tanpa penghormatan yang layak. Keinginan kami yang teguh dan besar adalah mengatur, merencanakan, berpartisipasi, dan bekerja sama secara efektif dalam apa yang akan selalu menjadi penghormatan yang layak bagi perjalanan karier besar Cristiano Ronaldo, di mana para suporter dan negara dapat kembali bertepuk tangan dan merayakan pemain yang telah memberi kita begitu banyak."

Pernyataan itu ditutup dengan: "Terima kasih atas segalanya, Kapten, ini akan selalu menjadi rumahmu, mari kita menuju gol ke-1000."