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Harry Kane menanggapi dengan tegas spekulasi yang kian santer mengenai kemungkinan dirinya kembali ke Liga Primer Inggris, sementara ia terus tampil dominan di Jerman bersama Bayern Munich. Setelah menjuarai Ballon d'Or 2026, kapten Inggris itu menjelaskan dengan gamblang prioritasnya untuk sisa karier gemilangnya.

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Kane kesampingkan peluang segera kembali ke Premier League

Kane mengesampingkan peluang untuk segera kembali ke Premier League. Ia memprioritaskan kesuksesan di Liga Champions bersama Bayern Munich dan trofi internasional bersama Inggris. Pemain berusia 33 tahun itu meninggalkan Tottenham Hotspur tiga tahun lalu dengan koleksi 213 gol di Premier League, terpaut 47 gol dari rekor Alan Shearer sebanyak 260 gol.

Setelah menerima Ballon d'Or di London pada Senin, Kane menegaskan bahwa ia tidak berfokus mengejar rekor Shearer. Ia tetap bertekad tampil di level tertinggi hingga akhir usia 30-an, sembari memburu gelar bergengsi di luar Inggris dan bersama tim nasional.

Peraih Ballon d'Or fokus meraih sukses bersama Bayern Munich dan Inggris

Ketika ditanya apakah ia berniat kembali ke Inggris untuk melampaui Shearer, Kane berkata: "Tidak untuk saat ini. Saya sangat menikmati hidup di Munich.

"Bayern adalah klub yang luar biasa. Kami punya tim yang hebat dan pelatih yang hebat. Jadi, saat ini fokus saya ada di sini dan saya sangat bahagia. Meraih penghargaan seperti ini menunjukkan alasan saya pindah sejak awal."

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Kapten Inggris itu menegaskan bahwa menjuarai turnamen internasional besar tetap menjadi tujuan utamanya, di samping meraih kejayaan di Eropa. Ia menambahkan: "Selalu ada ambisi dan impian untuk meraih pencapaian baru, hal-hal baru. Masih banyak yang ingin saya raih dalam sepakbola ini: Liga Champions di level klub dan trofi besar bersama Inggris. Itu jelas prioritas utama saya.

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"Ada begitu banyak hal luar biasa yang ingin saya raih. Sepanjang karier dan hidup saya, saya belajar bahwa kita tidak benar-benar bisa menentukan semuanya. Kita hanya perlu mengikuti alurnya, melihat ke mana itu membawa kita, percaya pada apa yang akan kita lakukan, seperti ketika saya memutuskan pindah, lalu mengerahkan segalanya. Saat ini saya bersama Bayern Munich, dan kita lihat ke mana itu membawa saya."

Trofi di Jerman buktikan keputusan Kane tepat sementara Kompany pulih

Kepindahan Kane ke Bavaria membuahkan hasil besar: dua gelar Bundesliga, satu Piala Jerman, dan 156 gol dalam 159 pertandingan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya berbicara dengan pelatih Bayern, Vincent Kompany, pada Senin pagi. Sang pelatih saat ini dirawat di rumah sakit akibat infeksi virus setelah pingsan saat latihan.

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"Dia menelepon saya pagi ini, tepat pukul 09.00," kata Kane. "Untungnya, saya baru saja bangun, jadi saya bisa mengangkat teleponnya. Dia hanya ingin menyampaikan harapan terbaik dan mendoakan saya sukses.

"Saya bertanya bagaimana keadaannya. Dia bilang kondisinya baik dan sedang dalam pemulihan. Saya tahu dia tipe orang yang ingin segera kembali bersama tim. Dia ingin berada di lapangan latihan bersama kami dan mendampingi kami dari bangku cadangan. Namun, penting baginya untuk beristirahat. Belakangan ini dia mengalami masa yang agak sulit terkait kesehatannya. Mudah-mudahan kami dan staf bisa menangani semuanya selama dia tidak ada.

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"Akan sangat berarti bagi saya untuk kembali ke Munich dan bertemu dengannya, seluruh staf, serta semua rekan setim saya. Saya sudah mengatakan bahwa penghargaan ini milik mereka sama besarnya dengan milik saya. Jadi, merayakannya sebentar bersama mereka akan terasa istimewa."

Laga DFB-Pokal menanti seusai perayaan di London

Setelah merayakan penghargaannya di London bersama keluarga dan teman-teman, Kane naik penerbangan pagi kembali ke Munich untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya menjelang laga DFB-Pokal pada Rabu.

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Sementara Kompany beristirahat, staf dan skuad Bayern akan menjalani pertandingan piala tengah pekan itu sebelum segera mengalihkan perhatian ke Bundesliga. Laga besar Der Klassiker melawan rival domestik Borussia Dortmund menanti pada Sabtu. Di pertandingan itu, Kane dan rekan-rekan setimnya akan berupaya kembali menunjukkan kualitas mereka.