Akankah Feyenoord merekrutnya? 'Jika melihat riwayat kariernya, langkah itu masuk akal'

Bert van Marwijk tidak akan terkejut jika Danny Buijs menjadi pelatih Feyenoord. Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih sukses klub asal Rotterdam tersebut dalam wawancara dengan Voetbal International.

Buijs dan Van Marwijk telah memberikan wawancara bersama kepada majalah sepak bola Belanda tersebut. Jurnalis dan pengamat klub Geert-Jan Jakobs mengajukan pertanyaan mendesak kepada Buijs.

“Apa yang akan saya lakukan jika Feyenoord menelepon? Saya tidak memikirkannya. Jika itu terjadi, maka itu akan memengaruhi perasaan Anda. Kemudian Anda memutuskan bagaimana menghadapinya,” jawab Buijs yang berusia 43 tahun dengan rendah hati. Antara tahun 2006 dan 2009, ia terikat kontrak sebagai pemain di De Kuip.

Van Marwijk melihatnya sebagai hal yang positif. “Langkah itu sendiri masuk akal, jika melihat riwayat kerjanya. Dia berasal dari daerah ini, mengenal klub, dan memahami mentalitasnya lebih dari siapa pun. Klub seperti itu juga harus berani melakukannya, seperti yang saya lakukan saat itu.”

Untuk saat ini, Buijs fokus pada klubnya saat ini, Fortuna Sittard. “Saya sudah bilang bahwa saya 99 persen yakin akan tetap di sini, karena 100 persen itu tidak bisa dijamin. Selalu ada kemungkinan sesuatu terjadi.”

Buijs merasa betah di klub ini. “Dulu, saya tidak akan pernah membayangkan tinggal di Limburg. Itu adalah pandangan sempit, kesombongan dari Randstad. Sekarang saya bisa katakan: saya tidak akan pindah dari rumah ini.”

“Kehidupan, keramahan, dan ruang yang luas sangat saya sukai. Selain itu, saya telah mengenal seseorang di sini yang sangat cocok dengan saya,” kata Buijs.