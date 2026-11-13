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Lamine Yamal telah tiba di kamp timnas Spanyol di Las Rozas, sebagai persiapan menghadapi Inggris yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di Stadion Riyadh Air Metropolitano, setelah ia absen pada pertandingan terakhir melawan Ceko karena alasan kehati-hatian, sehingga ia siap bergabung dengan rekan-rekannya di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, dalam laga penentu perebutan puncak klasemen grup.

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Dan menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Marca", Yamal bergabung dengan kamp timnas Spanyol bersama para pemain lainnya, setelah mendapatkan istirahat yang telah disepakati, sehingga ia siap digunakan oleh tim pelatih sebelum laga yang dinanti melawan Inggris.

Berbagai pertanyaan mengenai absennya Lamine Yamal dari laga pertama dari dua pertandingan Spanyol selama jeda internasional saat ini memicu kemarahan pelatih Luis de la Fuente, yang tampil untuk menjelaskan alasan-alasan dikeluarkannya sayap muda itu dari daftar pemain pada laga melawan Ceko.

De la Fuente mengatakan, sebelum laga Praha: "Sungguh menyedihkan dan disayangkan bahwa sebagian orang berbicara tanpa mengetahui kebenaran. Karena itu saya hadir untuk menjelaskan persoalan ini. Lamine mengalami peradangan pada lutut, dan tim medis timnas telah memeriksanya, dan saya memutuskan bahwa lebih baik, untuk menghindari perjalanan ini, ia tetap di rumahnya dan berlatih bersama klubnya."

Pelatih Spanyol itu menambahkan: "Saya tidak terganggu oleh pesan-pesan yang datang dari luar, karena saya memang ada untuk menjelaskan persoalan. Orang-orang membuat pembenaran yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Lamine tidak mendapatkan hak istimewa apa pun, dan kami akan mengambil keputusan yang sama terhadap pemain lain mana pun."

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Pelatih Spanyol itu kembali berbicara tentang cedera sang sayap muda dengan nada marah, seraya berkata: "Yang paling menyakiti saya adalah kebohongan, ketiadaan ketepatan dan kredibilitas, serta mengarang berbagai hal. Karena itu saya mengungkapkan rincian lebih banyak daripada yang seharusnya, tetapi itu satu-satunya cara agar orang-orang mengetahui kebenaran dari apa yang terjadi. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang berusaha menipu dan membohongimu."

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Laga Penentu Puncak Klasemen

Lamine Yamal kini siap tampil dalam laga terpenting di grupnya, setelah mendapatkan istirahat yang telah disepakati, di mana pertandingan melawan Inggris akan menentukan identitas pemuncak grup, yang akan mendapatkan keunggulan memainkan laga leg kedua di babak perempat final UEFA Nations League di kandangnya sendiri.

Timnas Inggris memasuki laga ini dengan ambisi balas dendam, dan merebut puncak grup dari Spanyol, setelah kalah dari mereka dalam pertandingan sengit yang mempertemukan keduanya di Stadion Wembley.

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Sebaliknya, Luis de la Fuente akan memperoleh jasa pemain paling berbahaya timnas Spanyol, setelah Yamal tiba di kamp dalam kondisi fisik yang baik, memanfaatkan istirahat yang ia dapatkan, sehingga siap menjalani laga yang dinanti.