Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, memberikan kejutan kepada pemain Argentina Lionel Messi dengan tantangan baru, setelah La Pulga pensiun dari level internasional.

Messi menjalani laga internasional terakhirnya bersama Argentina dini hari kemarin melawan Benin, mengakhiri perjalanan karier gemilang di mana ia meraih banyak prestasi, dengan yang teratas adalah gelar Piala Dunia 2022.

Menurut surat kabar "Marca", Presiden CONMEBOL mengusulkan agar Lionel Messi bermain di turnamen Copa Libertadores, setelah ia mengisyaratkan bahwa itu adalah "satu-satunya hal yang belum ia dapatkan" untuk melengkapi perjalanan kariernya yang sukses.

Alejandro berkata: "Saya rasa satu-satunya hal yang belum ia dapatkan adalah bermain di Copa Libertadores."

Pernyataan pejabat asal Paraguay itu muncul dalam sebuah video yang diunggah di akun-akun media sosialnya, yang direkam saat ia bertemu Messi dalam laga perpisahannya bersama timnas Argentina di Stadion Monumental di Buenos Aires.

Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan itu bertanya kepada Messi sambil tertawa: "Apakah kau menerima tantangan ini?", sementara Messi memilih diam menanggapi usulan tersebut.

Kapten timnas Albiceleste mengakhiri eranya dengan satu gol dari titik penalti dan dua assist yang memastikan kemenangan 3-0 atas timnas Benin.