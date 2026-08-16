Juventus sedang mencari tambahan di lini serang serta sosok pemimpin yang dapat membentuk ulang timnya, dan mereka mungkin menemukan targetnya di Manchester United, di mana salah satu pemain paling menonjol klub Inggris tersebut hampir memasuki tahun terakhirnya bersama tim tanpa kesepakatan baru hingga saat ini.

Menurut yang disebutkan situs Calciomercato, Juventus memantau situasi pemain asal Portugal Bruno Fernandes, kapten Manchester United, dan mempertimbangkan kemungkinan untuk mencoba merekrutnya pada periode bursa transfer musim panas saat ini.

Klub Italia itu memandang Fernandes akan menjadi tambahan ideal untuk skuadnya, dan mereka berniat mengerahkan kemampuan maksimal untuk mendatangkannya, di tengah keyakinan internal bahwa tim membutuhkan pemain berkelas dunia yang mampu mengangkat level skuad.

Fernandes sempat menarik minat kuat dari klub-klub Arab Saudi setahun lalu, tetapi ia memutuskan untuk bertahan bersama Manchester United, meskipun klub saat itu bersedia membahas penjualannya, setelah tawaran finansial yang diajukan mencapai nilai yang besar. Kontrak pemain tersebut dengan United berakhir pada penghujung musim ini, sementara klub Inggris itu belum menawarkan kontrak baru kepadanya hingga saat ini.

Hal ini bisa dipahami sebagai indikasi kesiapan manajemen untuk memasuki fase pasca kapten asal Portugal mereka, meskipun Fernandes masih menjadi elemen utama dalam perhitungan tim.

Kebijakan ketat: akankah berubah?

Juventus meyakini Fernandes adalah salah satu pemain terbaik yang bisa ditambahkan ke jajaran mereka, terutama karena klub berupaya membangun tim yang lebih kuat dan membutuhkan bintang yang mampu membuat perbedaan.

Namun, minat Juventus terbentur oleh sebuah kendala menonjol yang bisa mengancam terwujudnya transfer ini, yaitu tuntutan finansial pemain asal Portugal tersebut, yang berarti Juventus mungkin harus mendobrak struktur gaji yang berlaku di dalam klub demi merampungkan perekrutannya.

Klub Italia itu sebelumnya menolak mengambil langkah tersebut untuk mempertahankan penyerang Dusan Vlahovic, sehingga belum jelas apakah mereka bersedia mengubah kebijakan finansial mereka demi Fernandes.

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