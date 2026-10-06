Seperti dilaporkan Marca, ikon Los Blancos itu disebut berada di ambang kepindahan ke FC Getafe, yang tengah bekerja keras untuk merekrut juara Eropa asal Spanyol tersebut. Negosiasi disebut sudah berada pada tahap yang sangat maju.

Namun, sebelum Carvajal bisa meneken kontrak dengan rival Real di La Liga itu, otoritas kontrol keuangan La Liga Spanyol masih harus memberi lampu hijau terkait struktur gaji tim peringkat ke-11 tersebut, sebab batas gaji di Getafe jauh lebih rendah ketimbang di Real.

Terbaru, Calciomercato melaporkan bahwa Carvajal juga menjadi kandidat di AC Milan setelah Alexis Saelemaekers dan Pervis Estupinan mengalami cedera pahit dan absen panjang. Namun, Rossoneri juga dikabarkan meminati Raphael Guerreiro, yang kontraknya di Bayern Munich berakhir pada 30 Juni dan karena itu juga berstatus tanpa klub.

Dani Carvajal menjadi legenda aktif di Real Madrid - sekaligus sosok yang dirundung nasib buruk

Lebih dari dua dekade Carvajal bermain untuk klub yang dicintainya, Real Madrid, dan selama periode itu ia mencatatkan 451 penampilan kompetitif untuk tim senior (14 gol, 66 assist). Selama satu musim ia bahkan sempat bermain di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen, sebelum Real mengaktifkan klausul pembelian kembali dan memulangkannya. Setelah itu, ia antara lain memenangi Liga Champions enam kali, gelar juara Liga Spanyol empat kali, dan Copa del Rey dua kali bersama Los Blancos.

Namun, setelah memenangi gelar Euro di Jerman pada 2024, Carvajal tetap ditemani nasib buruk soal cedera. Setelah cedera ligamen krusiat parah pada Oktober usai Euro, berbagai kemunduran lain terus mengikuti. Pada musim lalu, ia melewatkan 18 pertandingan kompetitif bersama Real, selain itu ia juga mengalami retak rambut pada kaki sesaat sebelum akhir musim. Karena itu pula ia tidak lagi dipanggil ke skuad Piala Dunia.

Setelah itu, kabar tentang veteran 34 tahun itu sempat mereda. Namun, situasi itu bisa segera berubah. Jika Carvajal benar-benar bergabung dengan Getafe, reuni besar dengan Real akan menantinya sekitar pergantian tahun. Akhir pekan mendatang, klub asal Madrid itu akan bertandang ke markas Barcelona yang masih belum terkalahkan. Laga ini pun tentu akan memiliki daya tarik tersendiri bagi Carvajal.

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