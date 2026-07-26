Pelatih Newcastle, Eddie Howe, yakin bahwa pemainnya, Bruno Guimaraes, tidak akan meminta hengkang dari klub untuk pindah ke Arsenal, dan tidak akan mengulangi skenario kepergian kontroversial pemain asal Swedia, Alexander Isak, ke Liverpool musim panas lalu.

Sebagaimana diberitakan surat kabar "Telegraph", Howe mengakui bahwa dirinya tidak bisa menjamin Guimaraes akan bertahan di Newcastle pada September mendatang, tetapi ia membela dengan tegas kepribadian sang kapten dan menegaskan bahwa pemain internasional Brasil tersebut akan kembali berlatih pekan depan sesuai rencana.

Melihat jurang yang sangat besar antara penilaian Newcastle terhadap Guimaraes dan angka yang diisyaratkan Arsenal siap dibayarkan untuk pemain berusia 28 tahun itu, ada keyakinan di Newcastle bahwa satu-satunya cara bagi sang kapten Brasil untuk bergabung dengan klub London tersebut adalah dengan memberontak terhadap klubnya, seperti yang dilakukan Isak 12 bulan lalu.

Newcastle menaksir nilai Guimaraes sebesar 100 juta pound sterling, sementara Arsenal, melalui perantara, mengisyaratkan kesiapannya membayar sekitar 60 juta pound sterling termasuk bonus.

Isak tidak ikut serta dalam tur pramusim Newcastle ke Asia musim lalu, lalu memberontak terhadap klub dengan menolak berlatih atau bermain, hingga akhirnya Newcastle setuju menjualnya ke Liverpool dengan angka rekor Inggris sebesar 128 juta pound sterling pada hari terakhir bursa transfer.

Menanggapi pertanyaan apakah ia khawatir hal itu akan terulang dengan Guimaraes kali ini, Howe menjawab: "Saya sudah berbicara dengannya, dia adalah orang yang hebat, dan kami telah melakukan percakapan yang sangat baik sebelum, selama, dan setelah Piala Dunia. Jelas apa yang kami bicarakan harus tetap dirahasiakan, tetapi dia pemain hebat dan orang yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Begini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Bruno. Itu urusan orang lain untuk berspekulasi, dan mereka juga punya diskusi tentangnya yang tidak melibatkan saya. Saya rasa tidak adil membandingkan situasi saat ini dengan apa yang terjadi sebelumnya. Hal ini harus dilihat secara terpisah."

Ia melanjutkan: "Bruno adalah kapten tim kami. Ia telah menjadi pemain dan pribadi yang luar biasa selama kami bekerja sama. Saya berbicara atas nama semua orang di klub ketika saya mengatakan bahwa kami sangat menyayanginya, dan tentu saja semua orang ingin ia bertahan."

Ia menutup pernyataannya: "Rencananya ia akan kembali pada 31 Juli, karena ia mendapat libur yang lebih panjang akibat Piala Dunia, dan saat ini ia sedang menikmati liburan bersama keluarganya. Tidak ada yang menghalangi Bruno untuk kembali berlatih bersama kami."