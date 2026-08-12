Para pendukung klub Prancis, Lille, bermimpi agar bintang tim utama asal Maroko, Ayoub Bouaddi, bertahan, meski dikepung tawaran dari klub-klub besar dengan Manchester City di garis terdepan.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Ayoub Bouaddi kini sangat diburu musim panas ini oleh lebih dari satu klub, dan sementara namanya dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa, terutama Real Madrid, pemain Maroko itu semakin dekat untuk pindah ke Manchester City.

Kesepakatan antara Lille dan Manchester City pun sudah di ambang pintu, di mana City lebih dulu harus merampungkan penjualan Rodri ke Barcelona, dan setelah itu, mereka dapat mengajukan tawaran untuk mendatangkan gelandang berusia 18 tahun itu dengan nilai 100 juta euro atau lebih.

Meski demikian, sebagian pihak masih berharap Bouaddi bertahan di Lille, di mana kanal RMC Sport melaporkan bahwa Bouaddi menerima pesan-pesan yang mengharukan usai sesi tanda tangan yang panjang bersama para pendukung klub Lille pada hari Rabu ini. Bahkan sejumlah suporter menyerukan: "Bouaddi untuk Lille, Ayoub bertahan...", pesan-pesan yang digaungkan para pendukung Lille dan warga Maroko.

Tak diragukan lagi, pemain muda itu tersentuh oleh pesan-pesan tersebut, terutama menjelang kepergiannya dari Lille, tetapi tawaran dari Inggris bisa mengubah segalanya dalam jam-jam mendatang.