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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Akankah Bayern Munich kehilangan bintang top pada Januari? FC Barcelona kabarnya mengajukan permintaan

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FC Barcelona dikabarkan telah menghubungi Jonathan Tah, bek tengah Bayern Munich, dan ingin merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Seperti dilaporkan Sky, Barca bahkan disebut sudah mengajukan pertanyaan terkait kemungkinan transfer tersebut. Klub asal Catalunya itu, yang dipimpin direktur olahraga Deco, saat ini tengah mencari bek tengah berpengalaman untuk kelak berduet dengan pemain didikan akademi mereka yang berusia 19 tahun, Pau Cubarsi, di jantung pertahanan.

Menurut Sky, Tah merupakan salah satu kandidat yang tengah dipertimbangkan secara serius oleh Barcelona. Saat ini, Gerard Martin paling sering bermain bersama Cubarsi di jantung pertahanan, sementara Eric Garcia lebih kerap dimainkan sebagai bek kanan. Andreas Christensen menjadi opsi lain di posisi bek tengah.

Apakah Barcelona pernah mengincar Jonathan Tah sebelumnya?

Tah beberapa kali masuk radar Barca dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pindah dari Bayer Leverkusen ke Bayern pada musim panas tahun lalu, transfer pemain tim nasional Jerman itu ke Barcelona sempat dianggap mungkin terjadi pada musim semi 2025.

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Jadi, akankah Tah akhirnya bergabung dengan juara Spanyol itu, meski lebih lambat dari perkiraan? Menurut Sky, hal itu setidaknya tampaknya tidak akan terjadi pada Januari. Pasalnya, laporan tersebut menyebut Bayern saat ini sama sekali tidak berniat melepas pemain berusia 30 tahun itu, yang kontraknya di Munich masih berlaku hingga 2029.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

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Tah disebut masuk dalam rencana jangka panjang Bayern, dan sang bek sendiri saat ini sama sekali tidak berniat meninggalkan klub tersebut. Ia justru merasa sangat nyaman di Säbener Straße dan ingin berkonsentrasi penuh untuk kembali memegang peran penting dalam tim asuhan Vincent Kompany seperti pada musim pertamanya bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu.

Jonathan Tah ingin kembali memegang peran penting di FC Bayern

Pada 2025/26, Tah dan Dayot Upamecano masih menjadi duet bek tengah pilihan utama yang tak tergoyahkan, tetapi belakangan Min-Jae Kim semakin berhasil menantang posisinya. Sebagai contoh, Tah duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit dalam laga-laga besar Bundesliga melawan RB Leipzig (6:1) dan Borussia Dortmund (2:2), sementara dalam duel besar Liga Champions melawan FC Arsenal (2:2), ia baru masuk pada awal babak kedua.

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Meski demikian, pemain yang telah 53 kali membela tim nasional itu masih banyak mendapat kesempatan bermain. Sejauh ini, ia telah tampil 13 kali di semua kompetisi pada 2026/27. Saat ini Tah tengah bersama tim nasional Jerman, yang akan menghadapi Serbia di laga tandang Nations League pada Jumat.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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