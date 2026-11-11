Bagikan Ikuti GOAL di Google

Aurelien Tchouameni memicu kekhawatiran di Real Madrid, setelah Federasi Prancis mengumumkan absennya dari dua laga mendatang Les Bleus, menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League akibat cedera.

Iklan

Keputusan mencoret gelandang internasional itu datang setelah cedera yang dialaminya di area selangkangan, yang membuatnya tak mampu menuntaskan sesi latihan, kemarin Selasa, sehingga ia kembali ke klubnya, Real Madrid.

Federasi Sepak Bola Prancis, dalam pernyataan resminya, menjelaskan bahwa Tchouameni merasakan nyeri otot sejak kedatangannya di pusat latihan Clairefontaine, sembari menyebut bahwa tim medis timnas memutuskan, dengan koordinasi bersama sang pemain dan setelah berkomunikasi dengan dokter Real Madrid, untuk memulangkannya ke klubnya.

Gelandang Real Madrid itu meninggalkan kamp latihan timnas Prancis di Clairefontaine dan tiba di Madrid pada siang hari ini Rabu, dan ia sudah menjalani pemeriksaan medis awal di tengah kekhawatiran bakal absennya sang pemain untuk sementara waktu dari pertandingan.

Namun, menurut yang dilaporkan radio "Cadena COPE", pemeriksaan medis awal memastikan bahwa itu hanya cedera ringan di area paha.

Iklan Iklan

Radio tersebut menyatakan: "Tidak ada yang serius, dan sangat mungkin ia bisa bermain melawan Celta Vigo saat liga berlanjut setelah jeda internasional saat ini."

Topik Terkait

Cedera saat ini merupakan kelanjutan dari masalah fisik yang sama yang dialami Tchouameni selama Piala Dunia terakhir, dan memaksanya absen dari kamp timnas Prancis pada September lalu, sebelum kembali masuk skuad selama periode jeda saat ini.

Timnas Prancis dijadwalkan menghadapi Italia pada lusa Kamis, sebelum menjamu Turki pada hari Minggu, dalam ajang UEFA Nations League.

Iklan

Peluang lolos Prancis

Timnas Prancis memasuki laga melawan Italia, yang dijadwalkan berlangsung pada malam lusa Kamis di kota Milan, dengan lebih dari satu misi, sebab pentingnya duel puncak yang dinanti itu tidak terbatas pada persaingan antara dua pemuncak Grup Pertama di UEFA Nations League, tetapi juga meluas hingga penentuan kelolosan ke perempat final, dengan peluang mengakhiri fase grup di puncak klasemen sebelum pekan terakhir.

Iklan

Timnas Prancis, yang diasuh Zinedine Zidane, memiliki keunggulan yang jelas dalam hitungan grup, setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, berbanding 7 poin milik Italia, dan 6 poin milik Belgia, sementara timnas Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Laga leg pertama antara Prancis dan Italia telah berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang diwarnai kesalahan dari Lucas Da Cunha yang menyebabkan gol penyama kedudukan Italia, tetapi timnas Prancis memasuki laga Kamis dengan tujuan mengamankan langkah mereka ke babak perempat final, sebelum memikirkan penentuan posisi puncak klasemen.

Iklan

Timnas Prancis memegang nasib mereka sendiri, sebab hasil imbang melawan Italia sudah cukup untuk menjamin mengakhiri grup di posisi pertama atau kedua, dan dengan demikian lolos ke perempat final UEFA Nations League, tanpa perlu menunggu hasil pekan terakhir, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

Hal ini terjadi di tengah persaingan langsung antara Italia dan Belgia memperebutkan tiket kedua, sebab kedua timnas itu akan bertemu pada hari Minggu mendatang di Brussels, yang membuat perolehan satu poin bagi Prancis dari Stadion San Siro sudah cukup untuk menghindari masuk ke dalam hitungan yang rumit terkait kelolosan.