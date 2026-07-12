Bek Swiss, Manuel Akanji, mengkritik keputusan wasit selama pertandingan melawan Argentina, Minggu dini hari, di perempat final Piala Dunia 2026.

Akangji mengungkapkan ketidakpuasannya setelah pertandingan usai karena kartu kuning kedua yang diberikan wasit kepada Breel Embolo pada menit ke-72, setelah meninjau ulang tayangan ulang melalui layar video.

Wasit Silva Peniero awalnya memutuskan pelanggaran terhadap Leandro Paredes dan memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina tersebut, sebelum terungkap adanya kesalahan dalam mengidentifikasi pemain, yang mengharuskan penerapan protokol.

Setelah meninjau tayangan ulang, wasit menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Paredes, dan justru memberikan kartu kuning kepada Embolo dengan alasan melakukan diving, sebuah keputusan yang memicu kemarahan luas di dalam tim nasional Swiss.

Akangji, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”, mengatakan: “Sungguh disayangkan kami harus tersingkir dari turnamen dengan cara seperti ini, padahal kami tahu bahwa kami sebenarnya mampu memenangkan pertandingan. Situasinya menjadi sulit ketika wasit pun berpihak melawan kami.”

Ia menambahkan: “Saya bukan tipe orang yang suka banyak mengeluh, tapi saya belum pernah bermain dalam pertandingan yang begitu tidak seimbang, di mana segala sesuatu dihitung menguntungkan mereka. Mereka bahkan tidak mendapat kartu kuning karena dugaan diving. Tidak ada sama sekali.”

Dalam konteks yang sama, bintang Swiss, Remo Freuler, mengatakan: “Kami memasuki pertandingan dengan antusiasme dan semangat juang, dan itu terlihat jelas. Kami menampilkan permainan yang sangat bagus, dan menekan dengan keras... sampai akhirnya terjadi kartu merah. Setelah itu, pertandingan benar-benar hancur. Tersingkir dengan cara seperti ini membuat rasa sakitnya semakin dalam, dan saya tidak bisa memahami bagaimana teknologi video bisa campur tangan seperti itu dalam pertandingan seperti ini.”