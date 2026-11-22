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Jose Mourinho memuji sikap Carlos Espi, pencetak gol kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo dengan skor 2-1, tetapi memperingatkan timnya agar tidak terus bergantung pada gol-gol pembalik keadaan di pengujung laga. Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan mengapa karakter pemain sayapnya saat ini membuat Espi tak bisa menjadi starter bersama Kylian Mbappe dalam formasi 4-4-2 tradisional.

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Mourinho rayakan 'tiga poin emas' setelah jeda yang melelahkan

Jose Mourinho menyebut kemenangan Real Madrid 2-1 atas Celta Vigo sebagai raihan "tiga poin emas" setelah timnya membalikkan keadaan dari gol pembuka Pablo Duran pada menit keenam dan mencatat kemenangan kesembilan beruntun. Setelah penalti Kylian Mbappe pada babak pertama gagal berbuah gol, Jude Bellingham menyamakan kedudukan pada menit ke-66 sebelum pemain pengganti Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada menit ke-85.

Mourinho mengungkapkan skuadnya kelelahan secara fisik setelah beberapa pemain menempuh penerbangan selama 12 jam dan mengalami gangguan rutinitas saat menjalani tugas internasional. Ia juga mencatat bahwa para rivalnya, Arsenal, Manchester City, Chelsea, dan Bayern Munich, sama-sama gagal menang pada hari yang sama. "Saya melihat sejumlah pemain kesulitan secara fisik, saya melihat sejumlah pemain tidak dalam kondisi terbaik, lalu saya melihat mereka melampaui batas diri dan menemukan kekuatan dalam mentalitas, dalam kebersamaan tim, dalam keinginan untuk menang," kata Mourinho. "Seperti yang saya candakan di Realmadrid TV, bukan minuman isotonik saat turun minum yang memberi mereka energi. Energi itu datang dari kebersamaan tim."

Mengapa Espi lebih efektif dari bangku cadangan ketimbang mendampingi Mbappe

Mourinho memuji naluri Espi di kotak penalti dan kerendahan hatinya. Ia menyebut peran mantan pelatih Espi asal Portugal di Levante dalam perkembangan sang penyerang, sekaligus menjelaskan mengapa pemain asal Spanyol itu saat ini diturunkan sebagai pemain pengganti yang ditugaskan memberi dampak, alih-alih menjadi starter bersama Mbappe.

"Dia pemain yang punya kualitas hebat di kotak penalti, bagus dalam duel udara, dan piawai bermain membelakangi gawang," kata Mourinho. "Dia tipe pemain yang tidak terbawa omongan bahwa dia harus lebih sering bermain atau bahwa Kylian harus duduk di bangku cadangan agar dia bisa bermain. Bermain dengan dua penyerang murni berarti pemain sayap Anda harus sangat baik dalam bertahan di area tengah. Dengan karakter pemain sayap kami, tim ini tidak dirancang untuk memainkan 4-4-2 murni."

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Keputusan taktis nyaris membuat Madrid rentan di pengujung laga

Setelah menggunakan seluruh jatah pergantian pemain untuk mengejar kemenangan, termasuk memasukkan Marc Cucurella agar bergerak ke tengah dan mengawal Iago Aspas, Mourinho mengakui Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan susunan yang tidak seimbang: empat penyerang murni, sementara Bellingham dan Arda Guler berada di lini tengah.

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"Akan tiba saatnya kalian gagal membalikkan keadaan. Tentu saja, itu membuat saya khawatir," Mourinho memperingatkan. "Setelah skor menjadi 2-1, Celta tentu berusaha menyamakan kedudukan. Kami tidak punya lagi jatah pergantian pemain. Hari ini, kalau bisa, saya akan menciptakan pergantian pemain keenam untuk menarik Bellingham atau Guler dan memasukkan Tchouameni, tetapi pilihan itu tidak ada. Dengan susunan kami saat mengakhiri pertandingan, kalau kami mencetak gol 15 menit sebelum laga usai, saya rasa kami tidak akan menang."

Tekanan Bernabeu dan rencana untuk Liga Champions pada Selasa

Mourinho juga meminta para pemainnya menerima tuntutan tinggi dari penonton Bernabeu. Menurutnya, tuntutan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari mengenakan seragam putih Real Madrid. Ia juga menyempatkan diri menyampaikan pesan hangat kepada keluarga Jesus de Miguel yang sedang berduka dan hadir di stadion.

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Menjelang pertandingan Liga Champions pada Selasa, Mourinho langsung mengakhiri perdebatan soal pemilihan pemainnya: "Kemarin saya bilang Vini Jr. akan masuk dari bangku cadangan atau menjadi starter. Jadi, agar kalian tidak menanyakan hal itu kepada saya pada Senin dan supaya kalian punya lebih sedikit bahan pembicaraan dalam beberapa hari ke depan, saya akan jadi pihak yang tidak menyenangkan dan mengakhiri pembahasan ini sekarang. Dia menjadi starter pada Selasa."