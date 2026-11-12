“Akan selalu menjadi legenda”: Harry Maguire buka suara soal pemecatan Michael Carrick oleh Manchester United lewat pesan delapan kata

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Harry Maguire mengatakan kepada Michael Carrick bahwa Carrick akan “selalu menjadi legenda” setelah Manchester United memecat pelatih kepala mereka pada Kamis pagi. United berada di peringkat ke-18 Liga Primer dengan hanya delapan poin dari 10 pertandingan pertama mereka, awal musim kompetisi domestik terburuk klub dalam 40 tahun. Mauricio Pochettino kini bersiap mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford.

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Maguire kirim pesan kepada Carrick yang dipecat

Carrick dibebastugaskan setelah rentetan hasil buruk, padahal baru beberapa bulan menjalani kontrak dua tahun yang ditandatanganinya pada musim panas. Manchester Evening News melaporkan bahwa sejumlah pemain tim utama kemudian menyampaikan pesan dukungan kepada mantan pelatih mereka, termasuk Maguire.

Melalui Instagram, bek tersebut mengunggah foto dirinya bersama Carrick dan menulis: "Akan selalu menjadi legenda. Hormat. Terima kasih." Pemain berusia 33 tahun itu merupakan bagian penting dalam rencana Carrick dan tampil dalam seluruh 10 pertandingan United di Liga Primer musim ini.

Awal musim terburuk dalam 40 tahun membuat Carrick kehilangan pekerjaan

Maguire dan rekan-rekan setimnya gagal memperbaiki performa, sehingga jajaran petinggi klub memutuskan sudah waktunya melakukan perubahan. United mengumumkan kabar itu dalam pernyataan pada Kamis pagi yang berbunyi: "Manchester United mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama putra."

Pernyataan itu menambahkan: "Michael kembali ke klub pada Januari dan membawa tim finis di peringkat ketiga Liga Primer dengan memenangi 12 dari 17 pertandingan tersisa pada musim 2025/26, serta meraih poin terbanyak di liga selama periode tersebut."

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United sebut Carrick legenda klub

Pilihan kata Maguire senada dengan penghormatan dari klub. Pernyataan itu berlanjut: "Setelah awal musim yang mengecewakan, klub sampai pada kesimpulan yang sangat sulit bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami. Michael adalah, dan akan selalu menjadi, legenda Manchester United."

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Pernyataan itu kemudian menyebutkan: "Seperti saat menjadi pemain, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dengan standar tertinggi sepanjang masa kembalinya ke klub. Kepemimpinan dan pencapaiannya musim lalu akan selalu dikenang dengan penuh rasa hormat. Klub bermaksud menunjuk pengganti permanen secepat mungkin."

Pochettino diperkirakan gantikan Carrick

Pochettino diperkirakan akan menggantikan Carrick. United disebut telah mencapai kesepakatan prinsip, meski belum ada yang dikonfirmasi. Klub harus membayar biaya £7,4 juta untuk membebaskannya dari kontraknya bersama Amerika Serikat yang berlaku hingga 2030.

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Ia diperkirakan tetap menangani tim untuk pertandingan perempat-final CONCACAF melawan Haiti di Miami pada Sabtu dan di Cincinnati pada Rabu sebelum terbang ke Greater Manchester.