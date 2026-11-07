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Harapan Manchester United untuk bangkit di Liga Primer Inggris mendapat pukulan telak setelah muncul kabar bahwa Carlos Baleba bakal absen dalam waktu lama. Mantan gelandang Brighton itu, yang menjadi sosok penting sejak transfernya dengan biaya besar, terpaksa ditarik keluar saat kemenangan dramatis di kompetisi Eropa di Old Trafford.

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Bintang lini tengah terpaksa ditarik keluar

Pemain berusia 22 tahun itu hanya bertahan beberapa menit pada babak kedua dalam laga Selasa yang berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Roma. Tampak terpukul dan nyaris menangis, Baleba harus mendapat perawatan di lapangan sebelum akhirnya ditarik keluar karena diduga mengalami masalah pada otot hamstring.

Didatangkan dari Brighton dengan harga £70 juta pada musim panas, absennya Baleba secara mendadak menjadi pukulan berat bagi skuad yang sudah kesulitan tampil konsisten.

Carrick pastikan Baleba absen

Berbicara kepada media pada Jumat, manajer United Michael Carrick menyampaikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai kondisi sang pemain. Meski tim medis masih menilai tingkat keparahan cederanya, pria berusia 45 tahun itu mengakui gelandang andalannya harus menjalani pemulihan yang cukup panjang.

“Kami belum tahu persis, tetapi dia akan absen selama beberapa pekan,” kata Carrick kepada wartawan ketika ditanya soal perkiraan waktu pemulihan.

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Ia kemudian memastikan rekrutan musim panas itu tidak akan tampil dalam laga-laga terdekat United. “Yang pasti bukan pekan ini, dan dia juga tidak akan kembali selama jeda internasional. Waktunya akan sedikit lebih lama dari itu,” tambahnya.

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Mulai bangkit

Sebelum kemenangan atas Roma di kompetisi Eropa, United melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan. Kemenangan dramatis pada tengah pekan itu sedikit meredakan suasana suram di Old Trafford, meski Carrick tetap realistis mengenai tantangan yang menanti.

“Tugas kami adalah melanjutkannya,” tegas sang pelatih kepala. “Itu malam yang luar biasa. Jika dilihat sebagai satu malam tersendiri, itu malam yang luar biasa. Senang rasanya para suporter bisa mengakhiri malam seperti itu dan merasakan kegembiraan tersebut. Tentu saja, itu malam yang menyenangkan bagi kami semua.”

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Ia mengingatkan skuadnya agar tidak berpuas diri dan meminta mereka menjadikan hasil itu sebagai pijakan. “Belum ada yang tuntas,” pungkasnya. “Belum ada yang dicapai, dan itu sebenarnya hanya satu momen yang perlu kami manfaatkan dan kami perlu, kami perlu, ya, kami perlu memanfaatkannya untuk terus maju. Namun, kami tentu membutuhkan lebih banyak momen seperti itu.”

Ujian melawan Villa menanti

Tanpa Baleba, Carrick harus segera menata ulang lini tengahnya menjelang laga penting di Liga Primer Inggris. Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Minggu dan sangat membutuhkan tiga poin untuk menyelamatkan kiprah mereka di kompetisi domestik.

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Saat ini hanya berada sedikit di atas zona degradasi, United menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan kegigihan yang sama seperti di kompetisi Eropa dalam pertandingan liga. Meraih kemenangan beruntun akan sangat penting untuk membangun momentum yang mereka butuhkan sebelum jeda internasional mendatang.