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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Akan sedikit lebih lama”: Manchester United mendapat pukulan telak akibat cedera setelah Michael Carrick memastikan Carlos Baleba, rekrutan musim panas senilai £70 juta, akan absen lama

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Harapan Manchester United untuk bangkit di Liga Primer Inggris mendapat pukulan telak setelah muncul kabar bahwa Carlos Baleba bakal absen dalam waktu lama. Mantan gelandang Brighton itu, yang menjadi sosok penting sejak transfernya dengan biaya besar, terpaksa ditarik keluar saat kemenangan dramatis di kompetisi Eropa di Old Trafford.

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Bintang lini tengah terpaksa ditarik keluar

Pemain berusia 22 tahun itu hanya bertahan beberapa menit pada babak kedua dalam laga Selasa yang berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Roma. Tampak terpukul dan nyaris menangis, Baleba harus mendapat perawatan di lapangan sebelum akhirnya ditarik keluar karena diduga mengalami masalah pada otot hamstring.

Didatangkan dari Brighton dengan harga £70 juta pada musim panas, absennya Baleba secara mendadak menjadi pukulan berat bagi skuad yang sudah kesulitan tampil konsisten.

Carrick pastikan Baleba absen

Berbicara kepada media pada Jumat, manajer United Michael Carrick menyampaikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai kondisi sang pemain. Meski tim medis masih menilai tingkat keparahan cederanya, pria berusia 45 tahun itu mengakui gelandang andalannya harus menjalani pemulihan yang cukup panjang.

“Kami belum tahu persis, tetapi dia akan absen selama beberapa pekan,” kata Carrick kepada wartawan ketika ditanya soal perkiraan waktu pemulihan.

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Ia kemudian memastikan rekrutan musim panas itu tidak akan tampil dalam laga-laga terdekat United. “Yang pasti bukan pekan ini, dan dia juga tidak akan kembali selama jeda internasional. Waktunya akan sedikit lebih lama dari itu,” tambahnya.

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08 Nov 2026

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AVL

Mulai bangkit

Sebelum kemenangan atas Roma di kompetisi Eropa, United melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan. Kemenangan dramatis pada tengah pekan itu sedikit meredakan suasana suram di Old Trafford, meski Carrick tetap realistis mengenai tantangan yang menanti.

“Tugas kami adalah melanjutkannya,” tegas sang pelatih kepala. “Itu malam yang luar biasa. Jika dilihat sebagai satu malam tersendiri, itu malam yang luar biasa. Senang rasanya para suporter bisa mengakhiri malam seperti itu dan merasakan kegembiraan tersebut. Tentu saja, itu malam yang menyenangkan bagi kami semua.”

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Ia mengingatkan skuadnya agar tidak berpuas diri dan meminta mereka menjadikan hasil itu sebagai pijakan. “Belum ada yang tuntas,” pungkasnya. “Belum ada yang dicapai, dan itu sebenarnya hanya satu momen yang perlu kami manfaatkan dan kami perlu, kami perlu, ya, kami perlu memanfaatkannya untuk terus maju. Namun, kami tentu membutuhkan lebih banyak momen seperti itu.”

Ujian melawan Villa menanti

Tanpa Baleba, Carrick harus segera menata ulang lini tengahnya menjelang laga penting di Liga Primer Inggris. Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Minggu dan sangat membutuhkan tiga poin untuk menyelamatkan kiprah mereka di kompetisi domestik.

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Saat ini hanya berada sedikit di atas zona degradasi, United menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan kegigihan yang sama seperti di kompetisi Eropa dalam pertandingan liga. Meraih kemenangan beruntun akan sangat penting untuk membangun momentum yang mereka butuhkan sebelum jeda internasional mendatang.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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