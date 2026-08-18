Seperti yang diumumkan secara resmi oleh Die Schwarzgelben pada Selasa pagi, gelandang berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak di Dortmund hingga 30 Juni 2031. Ia akan mengenakan nomor punggung 25.

"Joey adalah pemain yang akan sangat membantu kami dengan kemampuannya. Kami secara sadar menaruh fokus aktivitas transfer kami pada musim panas ini di sektor tengah lapangan, karena sejak awal tahun kami telah melepas dua pemain di sana, yakni Pascal Groß dan Salih Özcan - dan bersama Emre Can kami berencana menempatkannya di lini pertahanan tengah setelah ia kembali ke tim," jelas direktur olahraga Lars Ricken.

Direktur olahraga Ole Book menekankan bahwa Veerman membawa "banyak kreativitas, teknik, dan visi permainan" - semua kualitas yang sangat cocok untuk BVB. "Ia telah menunjukkan di PSV Eindhoven dan tim nasional Belanda bahwa dia bisa secara konsisten menampilkan performa bagus di level tertinggi."

Berapa biaya transfer yang dibayar BVB untuk Joey Veerman?

Menurut kabar yang beredar, Dortmund memanfaatkan klausul pelepasan dalam kontrak pemain Belanda itu di PSV yang semula masih berlaku hingga 2028. Sebesar 22 juta euro mengalir ke Eindhoven untuk mendapatkan jasa pemain 27 tahun tersebut.

Veerman bergabung dengan FC Volendam pada 2005 saat berusia enam tahun dan melakoni debut profesionalnya untuk klub divisi dua itu pada Juni 2016, dengan mencatatkan 81 pertandingan (12 gol). Dari 2019 hingga 2021, ia bermain untuk klub Eredivisie SC Heerenveen (81 pertandingan, 18 gol), sebelum pindah ke PSV Eindhoven pada Januari 2022. Bersama klub top Belanda itu, sang gelandang tiga kali menjadi juara liga (2024, 2025, 2026), dua kali juara piala (2022, 2023), dan tiga kali juara Piala Super (2022, 2023, 2025). Secara keseluruhan, ia mencatatkan 198 penampilan untuk PSV (31 gol).

Untuk tim nasional Belanda, Veerman sejauh ini sudah mencatatkan 16 penampilan dan mencetak satu gol. Untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ia tidak dipertimbangkan oleh mantan bondscoach Ronald Koeman.