"Akan sangat luar biasa jika suatu hari nanti bisa menjadi pelatih Feyenoord"

Dirk Kuijt masih bermimpi untuk suatu hari nanti menjadi pelatih Feyenoord. Hal itu diungkapkan oleh ikon klub tersebut dalam podcast asal Dordrecht, De Plucheplakkers.

Kuijt yang berusia 45 tahun ditanya apakah di masa depan ia lebih memilih menjadi pelatih Feyenoord atau pelatih tim nasional Belanda. “Tentu saja Feyenoord.”

“Dalam kedua kasus tersebut, itu adalah pencapaian tertinggi sebagai pelatih, tetapi saya juga harus langsung menambahkan bahwa hal itu masih jauh dari pikiran saya. Jika suatu saat terjadi, itu akan luar biasa. Saya pernah berada dalam fase di mana saya berpikir akan menjadi pelatih Feyenoord. Namun, hal itu tidak terwujud saat itu,” kata Kuijt.

Direktur teknis saat itu, Frank Arnesen, lebih memilih untuk mendatangkan Arne Slot. Kuijt memahaminya. “Jika dilihat dari belakang, saya sangat senang dengan perkembangan yang telah saya lalui hingga saat ini. Profesi pelatih adalah profesi yang membutuhkan pengalaman, dan saya sangat senang berada di posisi saya saat ini; itu baik untuk saya.”

“Di FC Dordrecht, saya berada di posisi yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Saat ini, saya tidak memikirkan Feyenoord atau tim nasional Belanda. Bahwa itu pernah menjadi impian, saya tidak bisa menyangkalnya,” tutup Kuijt.

Sebelum Kuijt mulai bekerja di Dordrecht, ia pernah melatih tim di ADO Den Haag dan Beerschot. Pihak Dordrecht ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, namun pria asal Katwijk ini masih harus membuat keputusan.

Bersama Dordrecht, Kuijt saat ini berada di peringkat kesepuluh di Divisi Keuken Kampioen. Klub berharap dapat berpartisipasi dalam babak play-off pada akhir musim ini.