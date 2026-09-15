Pemegang rekor penampilan timnas itu menetapkan empat kandidat dalam kolomnya di Sky. Salah satunya juga Marc-Andre ter Stegen dari Ajax Amsterdam, yang bisa meneruskan warisan Manuel Neuer yang kembali pensiun. Matthäus mengasumsikan "bahwa dia pasti akan masuk skuad", tulisnya, seraya menegaskan: "Jika dia terus menunjukkan performanya di Amsterdam, dia adalah kandidat untuk menjadi nomor satu di bawah mistar gawang Jerman."

Dalam jangka panjang, Matthäus melihat Jonas Urbig dari Bayern Munchen - di sana menjadi nomor dua di belakang Neuer pada tahun yang kemungkinan menjadi tahun terakhirnya - sebagai masa depan di bawah mistar gawang Jerman, yang menurutnya harus "dibangun" oleh DFB, "agar pada turnamen-turnamen mendatang memiliki nomor satu yang jelas. Dari segi usia, dia adalah orang yang bisa memainkan turnamen paling banyak." Selain itu, ia menyebut Loris Karius dari Schalke 04 dan Noah Atubolu dari Eintracht Frankfurt.

Secara keseluruhan, menurut Matthäus, ada tujuh atau delapan kiper yang layak dipertimbangkan untuk sebuah pemanggilan. Selain kuartet yang disebutkan itu, belakangan Alexander Nübel (Besiktas Istanbul), Finn Dahmen (Augsburg), Mio Backhaus (Freiburg), dan Oliver Baumann (Hoffenheim) juga dikaitkan.

Lothar Matthäus: Saat itu Loris Karius punya "peluang bagus"

Karius terutama punya "peluang bagus" untuk mendapat panggilan, jika penilaiannya berdasarkan prinsip performa. "Pada musim lalu dia tampil luar biasa di bawah mistar dan punya kontribusi besar terhadap promosi Schalke." Bahkan setelah promosi, seperti misalnya saat imbang 0-0 melawan Bayern Munchen, dia juga membuktikan kelasnya. "Masa lalu yang dia alami bersama Klopp di Liverpool seharusnya tetap disimpan di laci," tambah Matthäus, yang dengan itu menyinggung momen penting dalam karier Karius.

Hingga 2018, Karius rutin berdiri di bawah mistar Liverpool asuhan Klopp, sebelum melakukan blunder besar pada final Liga Champions tahun itu melawan Real Madrid dan pada akhirnya membuat timnya kehilangan trofi tersebut. Setelah itu, ia menjalani masa peminjaman ke Besiktas Istanbul dan Union Berlin, sebelum pemain yang kini berusia 33 tahun itu akhirnya meninggalkan The Reds secara gratis pada 2022. Dalam masa singgahnya di Bosporus, hubungan dengan Klopp mendingin menurut sebuah laporan kicker, sehingga ia tidak pernah lagi memainkan satu pertandingan pun di bawah Klopp. Pada Januari 2025, ia menandatangani kontrak di Schalke, yang ternyata menjadi berkah bagi semua pihak.

Ajax Media

Tim DFB: Mengapa ter Stegen tak pernah menjadi nomor satu Jerman di turnamen besar?

Namun, kesempatan baru bagi ter Stegen di bawah mistar gawang Jerman tampaknya hanya akan masuk akal jika ia juga dijanjikan tempat utama. Setelah beberapa tahun menjadi nomor dua di belakang Neuer dan mengalami nasib buruk besar akibat cedera, pemain yang kini berusia 34 tahun itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk berdiri sebagai nomor satu di bawah mistar dalam turnamen besar. Bahkan untuk Piala Dunia 2026, yang membuat Neuer akhirnya kembali dari masa pensiunnya di timnas Jerman, ia semula diproyeksikan sebagai kiper utama.

Namun, tubuhnya sekali lagi tidak berpihak kepadanya, sehingga imbasnya ia bahkan tersingkir di level klub dan didegradasi di Barcelona. Setelah drama selama berminggu-minggu dan operasi punggung, pada musim dingin lalu ia dipinjamkan ke Girona, tempat ia terhambat oleh cedera paha. Pada musim panas, ter Stegen mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk kesepakatan pinjaman hingga akhir musim.

Dalam tujuh pertandingan sejauh ini, ter Stegen kebobolan 11 gol, tetapi juga melakukan satu kesalahan di playoff Conference League. Kontraknya di Barcelona, tempat ia tak lagi memiliki masa depan, masih berlaku hingga 2028.

Jerman menanti laga tandang ke Belanda di Nations League untuk debut Klopp, yang pada awal eranya kabarnya sedang mempertimbangkan pemanggilan skuad XXL. Rangkaian empat laga internasional itu dilengkapi oleh dua pertandingan melawan Yunani dan satu laga kandang kontra Serbia.