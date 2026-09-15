Pemegang rekor penampilan timnas itu menetapkan empat kandidat dalam kolomnya di Sky. Di antaranya juga ada Marc-Andre ter Stegen dari Ajax Amsterdam, yang bisa meneruskan warisan Manuel Neuer yang kembali pensiun. Matthäus berasumsi "bahwa dia pasti akan masuk", tulisnya, seraya menegaskan: "Jika dia terus menunjukkan performanya di Amsterdam, dia adalah kandidat untuk menjadi nomor satu di bawah mistar gawang Jerman."

Untuk jangka panjang, Matthäus melihat Jonas Urbig dari Bayern Munchen - di sana menjadi nomor dua di belakang Neuer pada tahun yang kemungkinan menjadi tahun terakhirnya - sebagai masa depan di bawah mistar gawang Jerman, yang menurutnya harus "dibangun" oleh DFB, "agar pada turnamen-turnamen di masa depan memiliki nomor satu yang jelas. Dari segi usia, dia adalah sosok yang bisa memainkan turnamen paling banyak." Selain itu, ia menyebut Loris Karius dari Schalke 04 dan Noah Atubolu dari Eintracht Frankfurt.

Secara keseluruhan, kata Matthäus, ada tujuh atau delapan kiper yang layak dipertimbangkan untuk dipanggil. Selain kuartet yang telah disebutkan, belakangan Alexander Nübel (Besiktas Istanbul), Finn Dahmen (Augsburg), Mio Backhaus (Freiburg), dan Oliver Baumann (Hoffenheim) juga dikaitkan. Namun, yang terakhir disebutkan itu menurut surat kabar Bild tidak akan dipanggil Klopp.

Lothar Matthäus: Lalu Loris Karius punya "peluang bagus"

Karius terutama punya "peluang bagus" untuk mendapat panggilan jika penilaiannya berdasarkan prinsip performa. "Musim lalu dia tampil luar biasa dan punya andil besar atas promosi Schalke." Bahkan setelah promosi, seperti misalnya saat imbang 0-0 melawan Bayern Munchen, dia tetap membuktikan kelasnya. "Masa lalu yang dia alami bersama Klopp di Liverpool seharusnya dibiarkan tersimpan di laci", tambah Matthäus, yang dengan itu menyinggung momen penting dalam karier Karius.

Karius rutin berdiri di bawah mistar Liverpool bersama Klopp hingga 2018, sebelum dia melakukan blunder besar pada final Liga Champions tahun itu melawan Real Madrid dan pada akhirnya membuat timnya kehilangan trofi Si Kuping Besar. Setelah itu ia dipinjamkan ke Besiktas Istanbul dan Union Berlin, sebelum pemain yang kini berusia 33 tahun itu meninggalkan The Reds secara gratis pada 2022. Dalam masa singgahnya di Bosporus, hubungan dengan Klopp mendingin menurut laporan kicker, sehingga dia tidak pernah lagi memainkan satu pertandingan pun di bawah Klopp. Pada Januari 2025 dia menandatangani kontrak di Schalke, yang terbukti menjadi berkah bagi semua pihak.

Ajax Media

Tim DFB: Mengapa ter Stegen tidak pernah menjadi nomor satu Jerman di turnamen besar?

Namun, peluang ter Stegen untuk kembali mencoba merebut posisi di bawah mistar gawang Jerman tampaknya hanya akan terbuka jika kepadanya juga dijanjikan tempat utama. Setelah bertahun-tahun menjadi nomor dua di belakang Neuer dan mengalami nasib buruk besar karena cedera, kiper yang kini berusia 34 tahun itu tidak pernah berkesempatan menjadi nomor satu di bawah mistar pada turnamen besar. Bahkan untuk Piala Dunia 2026, yang pada akhirnya membuat Neuer kembali dari masa pensiunnya di timnas Jerman, dia semula diproyeksikan sebagai kiper utama.

Namun, tubuhnya sekali lagi tidak berpihak kepadanya, sehingga setelah itu ia bahkan tersisih di level klub dan terdegradasi di Barcelona. Setelah drama berminggu-minggu dan operasi punggung, pada musim dingin lalu dia dipinjamkan ke Girona, tempat cedera paha menghambatnya. Pada musim panas, ter Stegen mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk peminjaman hingga akhir musim.

Dalam tujuh pertandingan sejauh ini, ter Stegen kebobolan 11 gol, tetapi juga melakukan sebuah kesalahan di playoff Conference League. Kontraknya di Barcelona, tempat dia tidak lagi punya masa depan, masih berlaku hingga 2028.

Jerman akan menghadapi lawatan ke Belanda dalam ajang Nations League pada debut Klopp, yang pada awal eranya kabarnya sedang mempertimbangkan pemanggilan skuad XXL. Rangkaian empat laga internasional itu dilengkapi dua pertandingan melawan Yunani dan satu laga kandang kontra Serbia.