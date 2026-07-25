Klub Al Ittihad kian dekat untuk kembali dengan kuat ke bursa transfer musim panas ini, setelah menerima dukungan baru dalam beberapa jam terakhir.

Jurnalis Saudi Ahmed Al Ajlan mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs X, bahwa kas Al Ittihad telah menerima dukungan finansial, seraya menegaskan bahwa klub akan merampungkan lebih dari satu kesepakatan sebelum musim baru.

Nama klub Al Ittihad memang sudah dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain, namun hingga saat ini klub tersebut belum berhasil mendatangkan seorang pun dari mereka, di tengah keterbatasan kemampuan finansial yang dimilikinya.

"Sang Dekan" ingin mendatangkan pemain di lini tengah, di mana klub tengah bernegosiasi dengan pemain Mesir Imam Ashour dan Marwan Attia, pemain Maroko Ezzeddine Ounahi dan Sofyan Amrabat, serta pemain Nigeria Raphael Onyedika dan Wilfred Ndidi.

Klub Saudi tersebut kehilangan gelandang asal Brasil Fabinho, yang meninggalkan tim setelah kontraknya berakhir pada akhir musim lalu. Sejumlah laporan juga mengindikasikan kemungkinan kepergian bintang-bintang lain, seperti pemain Maroko Youssef En Nesyri dan pemain Aljazair Houssem Aouar.

Al Ittihad berupaya memperbaiki perjalanannya pada musim mendatang, setelah kehilangan seluruh gelar pada musim lalu. Mereka finis di posisi kelima Liga Saudi, tersingkir dari Liga Champions Asia Elite pada babak perempat final, serta dari Piala Raja dan Piala Super pada babak semifinal.

Perlu diketahui bahwa pertandingan resmi pertama tim Saudi tersebut pada musim baru akan menghadapi klub Al Jazira asal Uni Emirat Arab, pada babak play-off kualifikasi Liga Champions Asia Elite, pada 11 Agustus mendatang.