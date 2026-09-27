Pemain Maroko berusia 15 tahun, Maissa Baha, mengukir sejarah bagi Barcelona setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam sejarah klub, mengungguli sejumlah nama besar seperti Lamine Yamal, Vicky Lopez, Ansu Fati, dan Bojan, usai menggetarkan gawang Logrono United.

Pemain Barcelona asal Polandia sekaligus salah satu kandidat peraih Ballon d'Or, Ewa Pajor, menyatakan dalam konferensi pers sebelum dimulainya perjalanan tim di Liga Champions Eropa bahwa ia melihat potensi luar biasa dalam diri Baha. Ia mengakui betapa terkejutnya dirinya saat pertama kali menyaksikan Baha, seraya menegaskan bahwa pemain itu mampu menjadi penyerang nomor 9 terbaik di dunia, meski masih berusia muda dan membutuhkan lebih banyak kerja keras serta perkembangan.

Kekaguman Pajor terhadap bakat Baha bukanlah satu-satunya, sebab pemain muda itu telah menarik perhatian Jordi Ventura, koordinator program sepak bola muda Barcelona, ketika ia menyaksikannya tampil dalam sebuah turnamen bersama tim nasional, sehingga klub memutuskan untuk mengerahkan segala upaya guna mendatangkannya.

Baha memiliki sejumlah keunggulan yang memperkuat posisinya sebagai salah satu bakat menjanjikan di Barcelona, terutama tinggi badannya yang mencapai 174 sentimeter, di samping kekuatan, kecepatan, dan naluri mencetak gol. Elemen-elemen ini muncul sejak dini dan menjadi fondasi bagi karier profesional yang dinanti.

Usai mencetak gol bersejarahnya, Baha mengungkapkan kebahagiaannya bisa berlatih di samping para bintang Barcelona, dengan mengatakan: "Merupakan kehormatan besar bisa berlatih bersama para pemain terbaik di dunia dan belajar dari mereka. Saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari susunan pemain inti dan mencetak gol pertama saya."

Pemain muda itu menyampaikan terima kasih kepada para staf klub dan rekan-rekannya di tim muda maupun tim utama, di samping keluarga dan saudara laki-lakinya, seraya menegaskan peran mereka dalam mendukungnya sepanjang kariernya hingga mencapai momen bersejarah ini.