Federasi otomotif dunia ingin menerapkan sanksi yang lebih tegas untuk memerangi kebencian di dunia digital. Federasi itu juga mengumumkan akan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pelaku serangan, termasuk mereka yang mengunggahnya secara anonim.

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengatakan: "Jika ancaman itu datang dari seorang penggemar, dia akan dikeluarkan. Jika datang dari seorang anggota media, dia akan dikeluarkan. Kami punya sarana untuk itu. Dan jika para pembenci bersembunyi di internet secara anonim, kami akan mengungkap identitas mereka dengan bantuan AI."

Latar belakangnya adalah duel antarrekan setim di lintasan pada Grand Prix Spanyol, 13 September. Di sirkuit di Madrid, Gasly yang berusia 30 tahun berada di depan rekan setimnya, Franco Colapinto. Meski pembalap Argentina berusia 23 tahun itu melaju lebih cepat dan meminta lewat radio agar posisi tersebut diserahkan kepadanya, pembalap Prancis itu menolak dan bersikeras melanjutkan rencana balapnya sendiri.

Hal itu memicu gelombang kemarahan di internet, terutama dari para pendukung asal Argentina. Reaksinya begitu keras hingga Gasly sendiri merasa perlu menyampaikan pernyataan: "Saya tahu bahwa sebagai atlet papan atas, saya berada dalam sorotan publik. Selalu begitu. Namun, ancaman dan serangan saat ini sudah melampaui batas. Terutama ketika ditujukan kepada anggota keluarga saya, pacar saya, atau orang lain di sekitar saya. Itu sama sekali tidak bisa diterima."

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Bos Alpine umumkan: Tak ada lagi wawancara untuk orang Argentina

Sebagai konsekuensinya, petinggi Alpine Flavio Briatore mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi memberikan wawancara kepada perwakilan media Argentina. Colapinto, sementara itu, meminta para penggemarnya menghentikan ancaman terhadap rekan setimnya.

Menurut Ben Sulayem, sikap itu seharusnya menjadi contoh bagi seluruh pembalap: "Para pembalap punya penggemar. Dan para pembalap bisa mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan penggemar seperti itu jika mereka melontarkan ancaman terhadap pembalap lain."

Untuk menunjukkan betapa seriusnya dampak serangan semacam itu terhadap orang-orang di lingkungan mereka, presiden FIA tersebut mencontohkan sebuah kejadian belum lama ini: "Kami pernah memiliki seorang komisaris balap perempuan yang diancam akan diperkosa dan dibunuh. Pada akhirnya, dia merasa semua itu tidak sepadan dan memutuskan pergi."