Hype yang datang secara tiba-tiba itu bagi kiper berusia 40 tahun tersebut terutama berarti hilangnya privasi secara besar-besaran. "Jika saya harus memilih antara kehidupan saya saat ini dan kehidupan saya yang dulu, saya akan memilih kehidupan saya yang dulu," ungkap Vozinha dalam wawancara dengan surat kabar tersebut.

Kiper itu, yang pada Agustus disambut layaknya rockstar di klub tradisional Cile, Colo Colo Santiago de Chile, mengeluhkan hilangnya ketenangan dan kedamaiannya. Di depan publik, popularitas yang sangat besar bagi kandidat pemilihan kiper terbaik dunia itu kian menjadi ujian berat.

"Jika saya pergi ke restoran, selalu ada seseorang yang ingin berfoto dengan saya atau meminta tanda tangan saya," tuturnya. "Yang lebih buruk: seseorang merekam saya." Dari sudut pandang pemain Tanjung Verde itu, publik kerap menutup mata terhadap sisi lain dari kesuksesan: "Banyak orang ingin terkenal dan tampil di depan umum, tetapi mereka hanya melihat sisi positif dari kenyataan ini."

Dampak dari hype itu kini juga menimpa lingkungan terdekat Vozinha. Menurut Vozinha, ibunya setiap hari menerima kunjungan dari para penggemar di kampung halamannya, sementara ayahnya yang pendiam telah belajar untuk menjaga jarak. Keduanya, menurut Vozinha, masih harus belajar menetapkan batasan: "Saya tidak ada di sana, jadi saya tidak bisa membantu mereka."

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Berapa banyak pengikut yang didapat kiper Tanjung Verde, Vozinha, sekitar Piala Dunia 2026?

Kenaikan pamor sang kiper menjadi viral menjelang Piala Dunia: sebelum putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, profil Instagram-nya memiliki kurang dari 50 ribu pengikut. Menjelang akhir pekan final, jumlah itu kemudian melonjak menjadi lebih dari 29 juta. Sedikit lebih dari dua bulan setelah turnamen, akunnya masih memiliki sekitar 28,4 juta pengikut.

Jangkauan yang didapat itu membuat Vozinha menerima banyak permintaan komersial. "Saya tahu bahwa selama Piala Dunia banyak perusahaan dan merek ingin bekerja sama dengan saya," katanya. Meski ia belum tahu tawaran apa yang akan datang pada masa depan, ia menegaskan soal pemilihan mitra iklannya: tidak akan ada kerja sama dengan perusahaan dari bidang tembakau, alkohol, atau taruhan olahraga.

Semula, sang kiper berencana mengakhiri kariernya di tim nasional setelah Piala Dunia. Namun, karena ia masih merasa bugar, untuk sementara ia melanjutkan kariernya dengan seragam Tanjung Verde. Saat ini ia tengah memainkan laga-laga kualifikasi Piala Afrika bersama tim nasional. Setelah kalah 1-3 pada laga pembuka melawan Mali, tim itu akan menghadapi Rwanda pada Selasa.