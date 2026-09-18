Sebab, menurut pengakuan mereka sendiri, RD Kongo sedang berupaya membujuk Brunner. Berkat akar Kongonya, ia juga memenuhi syarat bermain untuk peserta Piala Dunia tersebut.

Pelatih tim nasional Kongo, Sebastien Desabre, mengonfirmasi dalam sebuah konferensi pers bahwa telah ada kontak dengan keluarga Brunner: "Kami mendatangi orang tuanya untuk berbicara. Tapi kami tidak akan menekannya." Namun, ia mengisyaratkan bahwa Brunner tidak mengambil keputusan itu dengan mudah: "Ia terikat dengan Kongo sama seperti dengan Jerman. Ia akan mengambil waktu untuk berpikir, lalu pada November nanti kita akan melihat akan seperti apa hasilnya."

Brunner menjadi juara dunia dan Eropa U17 bersama Jerman. Dalam kejayaan di Piala Dunia 2023, ia menjadi top skor dan dinobatkan sebagai pemain terbaik putaran final. Setelah awal musim yang kuat bersama AS Monaco, ia masuk dalam skuad berisi 23 pemain untuk tiga laga kualifikasi terakhir dalam perjalanan menuju Euro 2027.

Brunner, yang pindah dari Borussia Dortmund ke Monaco pada 2024, sudah mencetak lima gol di laga resmi untuk tim peringkat kedua Ligue 1 Prancis musim ini.

Pelatih timnas Jürgen Klopp berbicara pada Kamis saat pengumuman skuadnya tentang penyerang tersebut. "Saya memang belum berbicara dengannya, tetapi tentu saja kami mengetahui semuanya. Saya kenal Paris," kata Klopp. Kepala pengembangan pemain muda DFB, Hannes Wolf, disebut sebagai "pendukung besar" Brunner. Klopp melanjutkan: "Secara sepak bola, belakangan ini dia tampil sangat bagus dan dia sudah menjadi talenta besar selama bertahun-tahun.

Kapan Paris Brunner terakhir bermain untuk DFB?

Pemain 20 tahun itu terakhir kali mengenakan jersey DFB pada November 2025, ketika ia mencetak lima gol dalam dua pertandingan untuk U20.

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Jerman U21 dalam perebutan tiket ke Euro mula-mula akan bermain di Latvia (26 September) dan di Malta (30 September), sebelum menutupnya di Bielefeld melawan Georgia (6 Oktober). Tim DFB memimpin grup kualifikasinya dengan poin yang sama dengan Yunani, tiga kemenangan akan cukup untuk finis di posisi pertama berkat keunggulan head-to-head. Sebagai runner-up grup, mereka kemungkinan harus menjalani playoff.