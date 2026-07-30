"Akan kami bahas": Max Eberl mempertimbangkan penjualan seorang bek di Bayern Munich

"Jika ada pemikiran dari Hiroki Ito untuk pindah, karena dia sendiri merasa itu akan sulit, maka kami akan membahasnya," kata Eberl dalam sebuah sesi media pada Rabu.

Bek Jepang berusia 27 tahun itu memang bisa dimainkan secara fleksibel di lini pertahanan, tetapi di dua posisi utamanya dia menghadapi persaingan besar. Di bek kiri, Alphonso Davies (menurut Eberl tidak dijual terlepas dari rumor yang menyebut sebaliknya) dan rekrutan anyar Nathaniel Brown bersaing memperebutkan menit bermain. Di jantung pertahanan, Dayot Upamecano dan Jonathan Tah dianggap sebagai pilihan utama, sementara alternatif pertama adalah Min-Jae Kim.

Ito datang pada 2024 dengan nilai 23,5 juta euro dari VfB Stuttgart dan masih terikat kontrak hingga 2028. Dalam dua tahun pertamanya di Bayern Munich, dia terhambat oleh masalah cedera yang berulang. Selain Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza juga disebut harus benar-benar meninggalkan klub.

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